Call of Duty: Black Ops 7 ha dichiarato di essere indietro rispetto alle vendite di Black Ops 6 di oltre il 50%

Recentemente, abbiamo accennato alla notizia che Call of Duty: Black Ops 7 non aveva avuto i migliori lanci, pubblicando cifre di giocatori e numeri che erano una frazione di Black Ops 6, almeno su Steam. Chiaramente questi dati meritano di essere sottolineati, poiché dipingono anche un quadro delle prestazioni di vendita del gioco.

Secondo The Game Business, che ha seguito le ultime informazioni sulle vendite da GSD, si dice che Black Ops 7 sia rimasto indietro Black Ops 6 nelle vendite della settimana di apertura di oltre il 50% in Europa. I dati esatti non sono presentati, ma si menziona che Battlefield 6 ha avuto un weekend di apertura migliore, con circa il 63% di vendite in più rispetto all'ultimo titolo di Activision.

Va detto che questo vale solo per le informazioni di vendita e non per le figure dei giocatori, dato che Battlefield 6 non è disponibile su servizi come Game Pass, mentre Black Ops 7 lo è ed è stato dal lancio.

Anche se il lancio non è stato quello che ci si aspetterebbe da un gioco Call of Duty, ha comunque dominato le classifiche di vendite e ricavi per l'Europa durante la settimana di lancio, superando Anno 117: Pax Romana, EA Sports FC 26, Battlefield 6 e Pokémon Legends: Z-A nella top cinque.