Call of Duty: Black Ops 7 richiederà due soluzioni anti-cheat per l'avvio su PC

Non si può negare che Call of Duty abbia sofferto a lungo di cheater, soprattutto su PC, dove è più facile implementare tecnologia e software per superare i sistemi anticheat in atto. Nel corso degli anni, Activision ha lavorato per combattere questa ondata di cheater implementando sistemi come Ricochet, che è il suo grande software anti-cheat che nel corso degli anni ha accumulato probabilmente milioni di uccisioni su cheater in tutto il mondo. Ma ce ne sono ancora innumerevoli in arrivo ogni giorno.

Per l'imminente Call of Duty: Black Ops 7, Ricochet sarà migliorato ancora una volta, con il gioco che richiede altri due sistemi anti-cheat per consentire agli utenti su PC di giocare. Sia TPM 2.0 (Trusted Platform Module) che SecureBoot saranno necessari da utilizzare se si intende eseguire e sparare nello sparatutto in circa sei settimane.

In un post sul blog di Call of Duty, Activision spiega: "Queste protezioni rendono più difficile per i malintenzionati caricare cheat prima dell'inizio del nostro gameplay. Queste nuove funzionalità, insieme ai nostri prossimi aggiornamenti, alzano il livello di sicurezza nei giochi per PC e #TeamRICOCHET danno una base più solida su cui costruire quando Black Ops 7 verrà lanciato ufficialmente".

Prosegue ulteriormente per affrontare il motivo per cui questi sistemi sono necessari, aggiungendo: "Questo sistema di difesa a più livelli blocca i cheat a più livelli e fornisce la nostra protezione più sofisticata di sempre. Il panorama dei tradimenti è in continua evoluzione, così come le nostre difese. Se il tuo sistema non è conforme, non sarai in grado di giocare alla beta di Black Ops 7 o a Black Ops 7 al lancio su PC.

Parlando della beta, il primo fine settimana prenderà il via il prossimo fine settimana e, per un assaggio di ciò che presenterà, puoi vedere un trailer qui sotto.