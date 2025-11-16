Call of Duty: Black Ops 7 viene lanciato con un calo del 70% dei giocatori

HQ

Troppo grande per fallire, hanno detto. Ma chiaramente, la versione di Call of Duty di quest'anno sembra essere inciampata malamente e dopo decenni di dominio ci si potrebbe porre la domanda. Il gigante è finalmente caduto? Il fuoco ha iniziato a svanire?

Come alcuni di voi ricorderanno, Black Ops 6 è stato un grande successo quando è stato lanciato l'anno scorso. Ha frantumato diversi record e ha dominato le classifiche di vendita. È persino riuscito a diventare il titolo più venduto su Playstation 5 negli Stati Uniti. Oltre a battere i record su Steam. In altre parole, Black Ops 7 aveva molto da offrire e le aspettative erano a dir poco altissime.

Ma Black Ops 7 è inciampato fuori dal cancello piuttosto che diventare quel trionfo che molti avevano sperato. La campagna è descritta da molti come una delusione, e i numeri parlano da soli. Secondo SteamDB, il gioco ha raggiunto un picco di circa 84.000 giocatori il giorno del lancio. Una frazione degli oltre 300.000 giocatori che si sono uniti al lancio di Black Ops 6 lo scorso anno, un calo di quasi il 70%.

Tuttavia, nonostante l'inizio difficile, vale la pena sottolineare che Black Ops 7 è ancora in cima alle classifiche di vendita al momento della stesura di questo articolo. Ed è chiaro che i suoi utenti principali apprezzano ancora la componente multiplayer. Ma con la dura concorrenza di Battlefield 6 e Arc Raiders. Resta da vedere quanto grande sarà il successo di Black Ops 7.

Stai giocando a Black Ops 7 o hai saltato l'ingresso di quest'anno a favore di qualcos'altro?