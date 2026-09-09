Call of Duty e Doom per crossover nella Stagione 6 di Black Ops 7 e Warzone

HQ

Mentre Activision ha promesso che Call of Duty: Modern Warfare 4 ridurrà i crossover stravaganti e pazzi e manterrà il titolo in arrivo più focalizzato e con un aspetto mil-sim, l'attuale Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone sono ancora un bersaglio valido per ogni tipo di collaborazione bizzarra.

A tal fine, presto arriverà la Stagione 6 di Black Ops 7 e Warzone, con la data di lancio fissata per il 17 settembre. Quando arriverà questo giorno, una serie di nuovi contenuti inizierà ad arrivare nelle esperienze Multiplayer, Zombies e Warzone, molti dei quali hanno un tema stagionale inquietante per garantire che il gioco sia pronto a festeggiare il suo ultimo Halloween (anche se Modern Warfare 4 uscirà prima del giorno più spaventoso dell'anno...).

Una parte del capitolo annuale The Haunting del gioco vedrà probabilmente la serie d'azione più famosa di id Software attraversare l'universo di Call of Duty, dato che Doom arriverà in ogni progetto sotto forma di oggetti cosmetici e gadget.

Il crossover farà parte del Doom Event Pass, che offrirà sia una traccia gratuita che una premium da completare per ottenere oggetti. Molti degli oggetti saranno i soliti adesivi, spray, schermate di caricamento e simili, ma ci saranno anche Doom Operators e persino progetti per armi ispirate a Doom, in particolare per AN-94, M10, Siren, e persino l'introduzione di un'arma speciale chiamata Roc 20mm.

La spada Katana avrà anche un progetto per assomigliare alla spada Crucible impugnata dal Doom Slayer, e parlando di quel protagonista, sia lui che il Doom Guy arriveranno come Operatori per JSOC, mentre Wei Lin riceverà anche una skin da Ricercatore.

Scopri il contenuto completo di ogni traccia qui sotto prima dell'uscita del crossover di Doom nella prossima Stagione 6.

Traccia gratuita:



"Ricercatore" Skin Operatore per Wei Lin (JSOC)



Spray "Raccolto dell'Anima"



Gettone XP Doppio Arma da 1 Ora



Adesivo "Daisy"



Schermata di caricamento "Demon Slaughter"



Emblema "Elmo Pretore"



"Doom 1993" Grande Decalcomania



Skin "Scienziato" per Operatore per Falkner (Guild)



Ciondolo per arma "Mini Slayer"



Roc 20mm Arma Speciale



Tracciato Premium:



"Doom Slayer" Nuovo Operatore (JSOC)



"L'arrivo dello Cacciatoio" Biglietto da visita animato



Progetto del fucile d'assalto AN-94 "Rend"



Emote "Shieldsaw Revs"



Progetto del fucile a pompa "Tear" M10 Breacher



Mossa finale di "Eviscerazione"



Progetto Speciale Armi Sirene "BFG"



"Crucible" Progetto dell'Arma da Mischia Katana



Schermo dell'arma "Doom Count"



Skin Operatore "Doom Guy" per Doom Slayer (JSOC)

