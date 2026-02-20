Call of Duty League 2026: Ecco le partite di qualificazione al Birmingham Major per il weekend del 20 febbraio

HQ

Non ci sono freni sulla Call of Duty League da diverse settimane, dato che siamo ben avanti nelle qualificazioni per il secondo Grand Major dell'anno, un evento che porterà l'azione al DreamHack Birmingham nel Regno Unito a fine marzo. Dato che ci sono partite ogni singolo weekend fino al Major vero e proprio tra il 27 e il 29 marzo, potresti chiederti come sarà il calendario degli incontri nei prossimi giorni? Se sì, ci pensiamo noi. Considera questo il tuo punto di partenza per le 11 partite che si terranno tra il 20 e il 22 febbraio.

20 febbraio:



Vancouver Surge vs. FaZe Vegas alle 20:00 GMT/21:00 CET



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York alle 21:30 GMT/22:30 CET



Toronto KOI vs. Los Angeles Thieves alle 23:00 GMT/00:00 CET (21 febbraio)



21 febbraio:



Toronto KOI vs. G2 Minnesota alle 20:00 GMT/21:00 CET



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach alle 21:30 GMT/22:30 CET



Paris Gentle Mates vs. Carolina Royal Ravens alle 23:00 GMT/00:00 CET (22 febbraio)



OpTic Texas vs. Miami Heretics alle 00:30 GMT/13:30 CET (22 febbraio)



22 febbraio:



Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens alle 20:00 GMT/21:00 CET



Vancouver Surge vs. Boston Breach alle 21:30 GMT/22:30 CET



OpTic Texas vs. Cloud9 New York alle 23:00 GMT/00:00 CET (23 febbraio)



G2 Minnesota vs. FaZe Vegas alle 00:30 GMT/13:30 CET (23 febbraio)



Cosa vi aspettate dalle partite di questo weekend?