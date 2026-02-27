Call of Duty League 2026: Ecco le partite di qualificazione al Birmingham Major per il weekend del 27 febbraio

HQ

Il weekend è arrivato e sai cosa significa, la Call of Duty League è tornata in azione. Siamo ancora nella fase Major II della stagione 2026, con le qualificazioni che continuano a partire in vista del grande Major previsto per il DreamHack Birmingham a fine marzo. A tal fine, nei prossimi tre giorni ci saranno 11 partite, tutte illustrate qui sotto.

27 febbraio:



Carolina Royal Ravens vs. Boston Breach alle 20:00 GMT/21:00 CET



Riyadh Falcons vs. FaZe Vegas alle 21:30 GMT/22:30 CET



Paris Gentle Mates vs. Cloud9 New York alle 23:00 GMT/00:00 CET (28 febbraio)



28 febbraio:



Riyadh Falcons vs. G2 Minnesota alle 20:00 GMT/21:00 CET



Toronto KOI vs. Miami Heretics alle 21:30 GMT/22:30 CET



Vancouver Surge vs. Carolina Royal Ravens alle 23:00 GMT/00:00 CET (1 marzo)



OpTic Texas vs. Los Angeles Thieves alle 00:30 GMT/13:30 CET (1 marzo)



1 marzo:



Toronto KOI vs. Paris Gentle Mates alle 20:00 GMT/21:00 CET



FaZe Vegas vs. Boston Breach alle 21:30 GMT/22:30 CET



Miami Heretics vs. Cloud9 New York alle 23:00 GMT/00:00 CET (2 marzo)



Vancouver Surge vs. OpTic Texas alle 00:30 GMT/13:30 CET (2 marzo)



Quali sono le tue aspettative per le partite di questo weekend?