Call of Duty League 2026: Ecco le partite per il weekend del 13 marzo
Mancano solo un paio di settimane di qualificazioni prima di rivolgere la nostra attenzione al Birmingham Major.
Non passerà molto tempo prima che il competitivo Call of Duty torni nel Regno Unito, dato che il secondo Major della stagione 2026 si terrà a Birmingham. A tal fine, siamo ormai ben avanti nelle qualificazioni per questo grande torneo, perché in vista di questo weekend mancano solo due settimane di qualificazioni. A tal fine, per il penultimo weekend di azione delle qualificazioni, ecco le partite e le partite in corso.
Venerdì 13 marzo:
- Toronto KOI vs. Cloud9 New York alle 19:00 GMT/20:00 CET
- Riyadh Falcons vs. Miami Heretics alle 20:30 GMT/21:30 CET
- Paris Gentle Mates vs. OpTic Texas alle 22:00 GMT/23:00 CET
Sabato 14 marzo:
- G2 Minnesota vs. Carolina Royal Ravens alle 19:00 GMT/20:00 CET
- Vancouver Surge vs. Toronto KOI alle 20:30 GMT/21:30 CET
- Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York alle 22:00 GMT/23:00 CET
- Paris Gentle Mates vs. Boston Breach alle 23:30 GMT/00:30 CET (15 marzo)
Domenica 15 marzo:
- G2 Minnesota vs. Boston Breach alle 19:00 GMT/20:00 CET
- Vancouver Surge vs. Miami Heretics alle 20:30 GMT/21:30 CET
- Riyadh Falcons vs. Los Angeles Thieves alle 22:00 GMT/23:00 CET
- FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens alle 23:30 GMT/00:30 CET (16 marzo)