Call of Duty League 2026: Here è il tabellone confermato del Championship Weekend
Le otto squadre qualificate per il torneo importante sono state confermate.
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La stagione regolare della Call of Duty League 2026 è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi e mesi di azione estenuante, inclusi quattro tornei Major e due Minor, tutti gli occhi sono ora puntati sulla postseason e sul Championship Weekend che si terrà a metà luglio.
In totale, delle 12 squadre CDL che partecipano alla stagione regolare, solo otto si qualificano per i playoff, il che significa, come ci aspettavamo all'inizio del Major IV, le seguenti quattro organizzazioni sono state escluse e la loro stagione è ormai finita.
- Carolina Royal Ravens
- Breccia di Boston
- Vancouver Surge
- Cloud9 New York
Allo stesso modo, come per le altre otto squadre, queste organizzazioni sono state inserite nel tabellone del Championship Weekend, che si tratta di un tabellone a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita. A tal fine, le partite d'apertura sono state elencate come segue.
- OpTic Texas vs. Miami Heretics
- Paris Gentle Mates contro Toronto KOI
- Los Angeles Thieves vs. Riyadh Falcons
- FaZe Vegas vs. Minnesota G2
Non abbiamo ancora tempi precisi per questi incontri, ma sappiamo che il Championship Weekend inizierà il 16 luglio e durerà fino al 19 luglio (20 luglio in Europa), con le azioni a Las Vegas. Per quanto riguarda la disposizione della testa di serie, la squadra con più punti Call of Duty League affronta l'otto migliore e così via, il che significa che la classifica finale per la stagione regolare è la seguente.
- OpTic Texas - 575 punti
- Los Angeles Thieves - 500 punti
- FaZe Vegas - 440 punti
- Paris Gentle Mates - 380 punti
- Toronto KOI - 290 punti
- G2 Minnesota - 250 punti
- Riyadh Falcons - 240 punti
- Miami Heretics - 235 punti
SCORTA DI QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF
- Carolina Royal Ravens - 150 punti
- Boston Breach - 115 punti
- Vancouver Surge - 95 punti
- Cloud9 New York - 30 punti
Cosa ti aspetti dal Championship Weekend?