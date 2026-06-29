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Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty League 2026: Here è il tabellone confermato del Championship Weekend

Le otto squadre qualificate per il torneo importante sono state confermate.

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La stagione regolare della Call of Duty League 2026 è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi e mesi di azione estenuante, inclusi quattro tornei Major e due Minor, tutti gli occhi sono ora puntati sulla postseason e sul Championship Weekend che si terrà a metà luglio.

In totale, delle 12 squadre CDL che partecipano alla stagione regolare, solo otto si qualificano per i playoff, il che significa, come ci aspettavamo all'inizio del Major IV, le seguenti quattro organizzazioni sono state escluse e la loro stagione è ormai finita.


  • Carolina Royal Ravens

  • Breccia di Boston

  • Vancouver Surge

  • Cloud9 New York

Allo stesso modo, come per le altre otto squadre, queste organizzazioni sono state inserite nel tabellone del Championship Weekend, che si tratta di un tabellone a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita. A tal fine, le partite d'apertura sono state elencate come segue.


  • OpTic Texas vs. Miami Heretics

  • Paris Gentle Mates contro Toronto KOI

  • Los Angeles Thieves vs. Riyadh Falcons

  • FaZe Vegas vs. Minnesota G2

Call of Duty: Black Ops 7

Non abbiamo ancora tempi precisi per questi incontri, ma sappiamo che il Championship Weekend inizierà il 16 luglio e durerà fino al 19 luglio (20 luglio in Europa), con le azioni a Las Vegas. Per quanto riguarda la disposizione della testa di serie, la squadra con più punti Call of Duty League affronta l'otto migliore e così via, il che significa che la classifica finale per la stagione regolare è la seguente.


  • OpTic Texas - 575 punti

  • Los Angeles Thieves - 500 punti

  • FaZe Vegas - 440 punti

  • Paris Gentle Mates - 380 punti

  • Toronto KOI - 290 punti

  • G2 Minnesota - 250 punti

  • Riyadh Falcons - 240 punti

  • Miami Heretics - 235 punti

SCORTA DI QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF


  • Carolina Royal Ravens - 150 punti

  • Boston Breach - 115 punti

  • Vancouver Surge - 95 punti

  • Cloud9 New York - 30 punti

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