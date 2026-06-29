Call of Duty League 2026: Here è il tabellone confermato del Championship Weekend

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La stagione regolare della Call of Duty League 2026 è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi e mesi di azione estenuante, inclusi quattro tornei Major e due Minor, tutti gli occhi sono ora puntati sulla postseason e sul Championship Weekend che si terrà a metà luglio.

In totale, delle 12 squadre CDL che partecipano alla stagione regolare, solo otto si qualificano per i playoff, il che significa, come ci aspettavamo all'inizio del Major IV, le seguenti quattro organizzazioni sono state escluse e la loro stagione è ormai finita.



Carolina Royal Ravens



Breccia di Boston



Vancouver Surge



Cloud9 New York



Allo stesso modo, come per le altre otto squadre, queste organizzazioni sono state inserite nel tabellone del Championship Weekend, che si tratta di un tabellone a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita. A tal fine, le partite d'apertura sono state elencate come segue.



OpTic Texas vs. Miami Heretics



Paris Gentle Mates contro Toronto KOI



Los Angeles Thieves vs. Riyadh Falcons



FaZe Vegas vs. Minnesota G2



Non abbiamo ancora tempi precisi per questi incontri, ma sappiamo che il Championship Weekend inizierà il 16 luglio e durerà fino al 19 luglio (20 luglio in Europa), con le azioni a Las Vegas. Per quanto riguarda la disposizione della testa di serie, la squadra con più punti Call of Duty League affronta l'otto migliore e così via, il che significa che la classifica finale per la stagione regolare è la seguente.



OpTic Texas - 575 punti



Los Angeles Thieves - 500 punti



FaZe Vegas - 440 punti



Paris Gentle Mates - 380 punti



Toronto KOI - 290 punti



G2 Minnesota - 250 punti



Riyadh Falcons - 240 punti



Miami Heretics - 235 punti



SCORTA DI QUALIFICAZIONE AI PLAYOFF



Carolina Royal Ravens - 150 punti



Boston Breach - 115 punti



Vancouver Surge - 95 punti



Cloud9 New York - 30 punti



Cosa ti aspetti dal Championship Weekend?