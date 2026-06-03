Call of Duty League 2026: Here è il tabellone per il torneo Minor II di questo weekend

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In realtà restano solo due tornei nella stagione 2026 della Call of Duty League. La lega ha ancora diverse settimane di gioco da offrire, ma per quanto riguarda i tornei veri e propri, ci sarà l'evento Minor II di questo fine settimana da guardare, oltre al Major IV a fine mese. Dopo questo, inizierà la postseason e il Championship Weekend si terrà a metà luglio.

Con tutto questo in questo, dato che la Minor II si terrà tra il 5 e il 7 giugno, ora abbiamo il tabellone definitivo per il torneo, il che significa che conosciamo la classifica delle 12 squadre e anche il percorso nel tabellone che ogni squadra dovrà seguire.

Va detto che il torneo Minor II è un evento (come suggerisce il nome) su scala più ridotta, il che significa che utilizza un formato a eliminazione diretta, quindi qualsiasi sconfitta comporta l'eliminazione di una squadra dall'evento. Detto questo, ecco il tabellone e il calendario delle prossime partite.

Call of Duty League Minor II - Round 1 (5 giugno)



Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens alle 20:00 BST/21:00 CEST



Toronto KOI vs. Cloud9 New York alle 21:30 BST/22:30 CEST



Miami Heretics vs. Vancouver Surge alle 23:00 BST/00:00 CEST (6 giugno)



G2 Minnesota vs. Boston Breach alle 00:30 BST/13:30 CEST (6 giugno)



Call of Duty League Minor II - Round 2 (6 giugno)



Paris Gentle Mates vs. Winner KOI/Cloud9 alle 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Winner G2/Breach alle 21:30 BST/22:30 CEST



OpTic Texas vs. Vincitore di Falcons/Royal Ravens alle 23:00 BST/00:00 CEST (7 giugno)



FaZe Vegas vs. Vincitore di Heretics/Surge alle 00:30 BST/13:30 CEST (7 giugno)



Puoi vedere il resto del bracket incompleto qui sotto.