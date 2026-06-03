Call of Duty League 2026: Here è il tabellone per il torneo Minor II di questo weekend
Tutte e 12 le squadre sono pronte a sfidarsi nel penultimo torneo della stagione.
In realtà restano solo due tornei nella stagione 2026 della Call of Duty League. La lega ha ancora diverse settimane di gioco da offrire, ma per quanto riguarda i tornei veri e propri, ci sarà l'evento Minor II di questo fine settimana da guardare, oltre al Major IV a fine mese. Dopo questo, inizierà la postseason e il Championship Weekend si terrà a metà luglio.
Con tutto questo in questo, dato che la Minor II si terrà tra il 5 e il 7 giugno, ora abbiamo il tabellone definitivo per il torneo, il che significa che conosciamo la classifica delle 12 squadre e anche il percorso nel tabellone che ogni squadra dovrà seguire.
Va detto che il torneo Minor II è un evento (come suggerisce il nome) su scala più ridotta, il che significa che utilizza un formato a eliminazione diretta, quindi qualsiasi sconfitta comporta l'eliminazione di una squadra dall'evento. Detto questo, ecco il tabellone e il calendario delle prossime partite.
Call of Duty League Minor II - Round 1 (5 giugno)
- Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens alle 20:00 BST/21:00 CEST
- Toronto KOI vs. Cloud9 New York alle 21:30 BST/22:30 CEST
- Miami Heretics vs. Vancouver Surge alle 23:00 BST/00:00 CEST (6 giugno)
- G2 Minnesota vs. Boston Breach alle 00:30 BST/13:30 CEST (6 giugno)
Call of Duty League Minor II - Round 2 (6 giugno)
- Paris Gentle Mates vs. Winner KOI/Cloud9 alle 20:00 BST/21:00 CEST
- Los Angeles Thieves vs. Winner G2/Breach alle 21:30 BST/22:30 CEST
- OpTic Texas vs. Vincitore di Falcons/Royal Ravens alle 23:00 BST/00:00 CEST (7 giugno)
- FaZe Vegas vs. Vincitore di Heretics/Surge alle 00:30 BST/13:30 CEST (7 giugno)
Puoi vedere il resto del bracket incompleto qui sotto.