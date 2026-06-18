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Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty League 2026: Here sono gli appuntamenti per l'ultima settimana di stagione regolare
Major IV seguirà il prossimo weekend e poi tutti gli occhi saranno puntati sulla postseason.
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Tutto si riduce a questo. L'ultimo weekend della stagione regolare della Call of Duty League si terrà nei prossimi giorni. Sono previste partite per venerdì, sabato e domenica, e mentre alcune squadre si contendono il loro posto nei playoff, la maggior parte delle partite definirà il Major IV il prossimo weekend e anche la classificazione della postseason per le otto (su 12) squadre presenti.
A tal proposito, con 11 partite ancora da disputare, potresti chiederti come saranno le partite nei prossimi giorni. Se sì, dai un'occhiata a tutti gli incontri di questo weekend qui sotto.
Venerdì 19 giugno:
- Riyadh Falcons vs. FaZe Vegas alle 20:00 BST/21:00 CEST
- Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York alle 21:30 BST/22:30 CEST
- Paris Gentle Mates vs. Boston Breach alle 23:00 BST/00:00 CEST (20 giugno)
Sabato 20 giugno:
- Eretici di Miami vs. Cloud9 New York alle 20:00 BST/21:00 CEST
- Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves alle 21:30 BST/22:30 CEST
- Toronto KOI vs. OpTic Texas alle 23:00 BST/00:00 CEST (21 giugno)
- Riyadh Falcons vs. G2 Minnesota alle 00:30 BST/13:30 CEST (21 giugno)
Domenica 21 giugno:
- Vancouver Surge vs. Miami Heretics alle 20:00 BST/21:00 CEST
- Toronto KOI vs. G2 Minnesota alle 21:30 BST/22:30 CEST
- FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens alle 23:00 BST/00:00 CEST (22 giugno)