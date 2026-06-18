Call of Duty League 2026: Here sono gli appuntamenti per l'ultima settimana di stagione regolare

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Tutto si riduce a questo. L'ultimo weekend della stagione regolare della Call of Duty League si terrà nei prossimi giorni. Sono previste partite per venerdì, sabato e domenica, e mentre alcune squadre si contendono il loro posto nei playoff, la maggior parte delle partite definirà il Major IV il prossimo weekend e anche la classificazione della postseason per le otto (su 12) squadre presenti.

A tal proposito, con 11 partite ancora da disputare, potresti chiederti come saranno le partite nei prossimi giorni. Se sì, dai un'occhiata a tutti gli incontri di questo weekend qui sotto.

Venerdì 19 giugno:



Riyadh Falcons vs. FaZe Vegas alle 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York alle 21:30 BST/22:30 CEST



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach alle 23:00 BST/00:00 CEST (20 giugno)



Sabato 20 giugno:



Eretici di Miami vs. Cloud9 New York alle 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves alle 21:30 BST/22:30 CEST



Toronto KOI vs. OpTic Texas alle 23:00 BST/00:00 CEST (21 giugno)



Riyadh Falcons vs. G2 Minnesota alle 00:30 BST/13:30 CEST (21 giugno)



Domenica 21 giugno: