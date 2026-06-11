Call of Duty League 2026: Here sono gli incontri delle ultime due settimane di stagione regolare

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Restano due weekend di azione di qualificazione nella stagione 2026 della Call of Duty League, due weekend di stagione regolare prima che avvenga il Major IV e poi il Championship Weekend, che costituisce la postseason, inizia a metà luglio.

A tal fine, dopo che i Los Angeles Thieves hanno nuovamente spezzato il cuore di OpTic Texas nel torneo Minor II, potreste chiedervi come saranno le partite per le prossime due settimane. Se sì, abbiamo raccolto tutti i restanti incontri della stagione regolare qui sotto.

Venerdì 12 giugno:



OpTic Texas vs. G2 Minnesota alle 20:00 BST/21:00 CEST



Paris Gentle Mates vs. FaZe Vegas alle 21:30 BST/22:30 CEST



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach alle 23:00 BST/00:00 CEST (13 giugno)



Sabato 13 giugno:



Toronto KOI vs. Boston Breach alle 20:00 BST/21:00 CEST



OpTic Texas vs. Carolina Royal Ravens alle 21:30 BST/22:30 CEST



Miami Heretics vs. FaZe Vegas alle 23:00 BST/00:00 CEST (14 giugno)



Los Angeles Thieves vs. G2 Minnesota alle 00:30 BST/13:30 CEST (14 giugno)



Domenica 14 giugno:



Toronto KOI vs. Cloud9 New York alle 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates alle 21:30 BST/22:30 CEST



Riyadh Falcons vs. Carolina Royal Ravens alle 23:00 BST/00:00 CEST (15 giugno)



Venerdì 19 giugno:



Riyadh Falcons vs. FaZe Vegas alle 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Cloud9 New York alle 21:30 BST/22:30 CEST



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach alle 23:00 BST/00:00 CEST (20 giugno)



Sabato 20 giugno:



Eretici di Miami vs. Cloud9 New York alle 20:00 BST/21:00 CEST



Vancouver Surge vs. Los Angeles Thieves alle 21:30 BST/22:30 CEST



Toronto KOI vs. OpTic Texas alle 23:00 BST/00:00 CEST (21 giugno)



Riyadh Falcons vs. G2 Minnesota alle 00:30 BST/13:30 CEST (21 giugno)



Domenica 21 giugno:



Vancouver Surge vs. Miami Heretics alle 20:00 BST/21:00 CEST



Toronto KOI vs. G2 Minnesota alle 21:30 BST/22:30 CEST



FaZe Vegas vs. Carolina Royal Ravens alle 23:00 BST/00:00 CEST (22 giugno)

