Call of Duty League 2026: Il tabellone è fissato per il Parisian Major IV

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La tipica stagione per la Call of Duty League 2026 si è conclusa, poiché non ci saranno più partite di qualificazione e nessun altro incontro regolare nei weekend per il resto di questa stagione. Restano solo due tornei da disputare, con il Major IV parigino prima e poi seguito dalla postseason, il Championship Weekend, a metà luglio.

Parlando del primo, ora conosciamo il tabellone confermato per il Major IV, che inizia il 26 giugno e durerà fino al 28 giugno. Il Major utilizzerà un formato a doppia eliminazione in cui le squadre possono perdere una partita (a meno che non inizino nel lower bracket) prima di essere eliminate definitivamente.

Detto ciò, puoi vedere qui sotto i match di apertura di Major IV.



G2 Minnesota vs. Riyadh Falcons



Boston Breach vs. OpTic Texas



Carolina Royal Ravens vs. Los Angeles Thieves



FaZe Vegas vs. Paris Gentle Mates



Tutti e quattro Toronto KOI, Vancouver Surge, Miami Heretics e Cloud9 New York attendono gli avversari nel tabellone inferiore. Per quanto riguarda le squadre da tenere d'occhio, i Royal Ravens sono l'unica squadra che lotta per la propria vita in questo evento, poiché Major IV offre a una singola squadra 100 punti totali, con il Ravens attualmente a 70 punti dalla qualificazione ai playoff. Allo stesso modo, tenendo conto di questo, i Falcons, Heretics e G2 non sono ancora completamente confermati per i playoff. Allo stesso modo, in cima alla classifica, OpTic è il migliore a chiudere la stagione al primo posto, ma sia i Thieves che i FaZe sono matematicamente in grado di impedirlo.

Guarderai Major IV questo weekend?