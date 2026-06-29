Call of Duty League 2026: OpTic Texas finalmente supera il traguardo con Major IV vittoria

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È stato un anno piuttosto straziante per la squadra OpTic Texas della Call of Duty League. L'attuale campione in carica è stato piuttosto eccellente nella stagione regolare, guidando la classifica ed essendo la squadra più costante dell'anno sotto questo aspetto. Ma questa costanza riflette anche un calendario di eventi molto meno desiderabile, poiché durante tutta la stagione 2026 prima dello scorso fine settimana, i Texas sono riusciti a partecipare a quattro delle cinque finali precedenti sia nelle Major che Minor e poi hanno perso ognuna di queste partite enormi. Si potrebbe dire che la squadra stava sviluppando una tendenza al bottlejob...

Ma non più. Come parte del torneo Major IV che si è svolto nel fine settimana a Parigi, Francia, i Texas sono finalmente riusciti a superare il traguardo sconfiggendo i Los Angeles Thieves in modo combattuto 4-3. Questo risultato arrivò dopo che i Thieves avevano sconfitto i Texas in modo 3-0 nelle Winners Finals, solo per vedere i Texas tornare nelle finali eliminatorie battendo Paris Gentle Mates con un convincente 3-0 prima di vendicarsi dei Thieves nella finale.

Questo risultato significa che la Texas è ora la squadra meglio posizionata e in forma dell'intera CDL mentre ci avviciniamo ai playoff, che si terranno a metà luglio.