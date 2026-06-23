Call of Duty League 2026: Quali squadre salteranno il Championship Weekend e quali si sono qualificate

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Come abbiamo accennato ieri, il tabellone per l'evento Major IV della Call of Duty League è già stato fissato, con tutte e 12 le squadre che si dirigono a Parigi per competere nell'ultimo evento della stagione regolare dell'estate. C'è molto in gioco per questo evento riguardo alla classifica per il Championship Weekend che compone la postseason, ma anche per alcune squadre che lottano per il diritto di partecipare all'evento.

Per cominciare, ci sono già tre squadre che matematicamente sono state eliminate dai playoff. Major IV offre a una singola squadra al massimo 100 punti, supponendo che una squadra vinca la gara fino alla fine dell'evento, motivo per cui, con almeno 120 punti tra loro e l'attuale ottavo classificato, Boston Breach (100 punti), Vancouver Surge (95 punti) e Cloud9 New York (30 punti) sono stati eliminati dalla postseason.

Dall'altra parte della classifica, cinque squadre sono confermate per la postseason a causa del divario tra la soglia di qualificazione ai playoff e il loro attuale punteggio. OpTic Texas conduce (475 punti), mentre Los Angeles Thieves (425 punti), FaZe Vegas (395 punti), Paris Gentle Mates (320 punti) e Toronto KOI (260 punti) seguono il seme. Allo stesso modo, solo FaZe e il Thieves possono sfidare OpTic per essere incoronati miglior squadra della stagione regolare 2026, anche se il vantaggio di 50 punti di OpTic suggerisce che la squadra conquisterà questo titolo.

Per quanto riguarda le quattro squadre rimaste, tutte e quattro sono matematicamente in grado di qualificarsi per i playoff o di essere eliminate. Il probabile perdente sarà Carolina Royal Ravens (150 punti), ma con meno di 100 punti tra loro e Riyadh Falcons (240 punti), Miami Heretics (220 punti) e G2 Minnesota (220 punti), teoricamente potrebbero esserci molti cambiamenti, soprattutto considerando la classificazione di Major IV...

Avremo risposte certe entro la fine della settimana, quando il Major IV si concluderà e la stagione regolare si concludrà.