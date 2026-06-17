Call of Duty League 2026: Quali squadre stanno lottando per la loro vita nel Championship Weekend?

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Sebbene molto possa cambiare riguardo a quali squadre concluderanno la stagione 2026 della Call of Duty League in cima al primo posto, con al massimo 120 punti CDL in palio per una singola squadra, dall'altra parte della classifica, la situazione è molto, molto diversa.

Il Championship Weekend che costituisce la postseason vedrà la partecipazione solo di otto delle 12 squadre CDL, il che significa che, quando la stagione regolare si concluderà più avanti questo mese (l'ultima settimana di stagione regolare è questa settimana, con il Major IV che seguirà il prossimo weekend), sapremo quali squadre hanno concluso la stagione e quali hanno circa tre settimane di gioco rimaste.

A tal fine, avendo rispettivamente solo 30 e 85 CDL Points a loro nome, sia Cloud9 New York che Vancouver Surge sono stati matematicamente eliminati dai playoff. L'attuale ottavo posto è il Miami Heretics con 210 punti, il che significa che una squadra dovrà ottenere più punti per entrare nei playoff, cosa che né C9 né Surge potranno ottenere d'ora in poi.

Boston Breach è tecnicamente ancora in corsa matematicamente per la postseason con 100 punti CDL, ma la squadra dovrà vincere l'ultima partita di stagione regolare e restare imbattuta per vincere anche il Major IV, e anche in quel caso, una singola vittoria in stagione regolare degli Heretics (o un piazzamento basso a Major IV) li eliminerebbe.

Questo lascia quindi i Carolina Royal Ravens, che con 150 punti CDL hanno le migliori (seppur scarse) speranze di accedere ai playoff. La squadra dovrà ridurre uno svantaggio di 60 punti sugli Heretics nell'ultima settimana di gioco e Major IV, cosa che, pur essendo possibile, è anch'essa improbabile.

Questo senza dubbio significa che le squadre del Championship Weekend (a meno che non ci sia un grande sconvolgimento) includeranno le seguenti squadre.