Call of Duty League Championship Weekend 2026: Gli orari delle partite iniziali sono stati confermati
Aspettatevi che le partite si svolgano nei loro orari abituali quando l'azione inizierà tra meno di due settimane.
Call Of Duty Black Ops 7
Mancano poco più di due settimane prima che Call of Duty: Black Ops 7 venga ritirato come gioco preferito per le scelte di Call of Duty League. Quando la Call of Duty League 2026 concluderà la sua stagione in corso il 19 luglio, quando si terrà la Grand Final del Championship Weekend, allora ci aspetteremo un futuro in cui l'azione competitiva sarà presente nel prossimo Call of Duty: Modern Warfare 4.
Tuttavia, c'è il weekend più importante del calendario competitivo di Call of Duty da aspettare prima di allora, con il weekend del Championship che si svolgerà dal 16 al 19 luglio. Sebbene già conosciamo le squadre presenti e le prime partite, sono stati ora dettagliati gli orari ufficiali di ciascuna partita e anche quando si terrà la finale. Consulta le informazioni qui sotto.
- Paris Gentle Mates vs. Toronto KOI alle 20:00 BST/21:00 CEST del 16 luglio
- Los Angeles Thieves vs. Riyadh Falcons alle 21:30 BST/22:30 CEST del 16 luglio
- FaZe Vegas vs. Minnesota G2 alle 23:00 BST/00:00 CEST (17 luglio)
- OpTic Texas vs. Miami Heretics alle 00:30 BST/13:30 CEST del 17 luglio
Per quanto riguarda la Grand Final, ci è stato detto che si terrà alle 20:00 BST/21:00 CEST del 19 luglio.
Non vedi l'ora il Championship Weekend?