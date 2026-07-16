Call of Duty League Il Championship Weekend 2026 inizia stasera, ecco un promemoria delle partite di oggi

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È di nuovo quel periodo dell'anno in cui le migliori squadre della Call of Duty League viaggiano per il torneo principale chiamato il Championship Weekend. In totale, sono in palio 2 milioni di dollari in questo evento, oltre al trofeo e al titolo di campione per l'era Call of Duty: Black Ops 7 degli esport.

Con il torneo che inizia questa sera e con le partite del Round 1 dei Vincitori del tabellone a doppia eliminazione, potresti essere curioso di sapere quali incontri sono previsti e anche quando giocherà ciascuna delle otto squadre. Se sì, seguite qui sotto le partite di stasera.

Vincitori CDL Champs 2026 Round 1 (16 luglio):



Paris Gentle Mates vs. Toronto KOI alle 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Riyadh Falcons alle 21:30 BST/22:30 CEST



FaZe Vegas vs. Minnesota G2 alle 23:00 BST/00:00 CEST (17 luglio)



OpTic Texas vs. Miami Heretics alle 00:30 BST/13:30 CEST (tutti il 17 luglio)



Quali sono le tue aspettative per il Championship Weekend?