Call of Duty League Major III: I gruppi sono stati testa di serie prima dell'azione di questo fine settimana

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Siamo ben oltre la fase crepuscolare della stagione 2026 della Call of Duty League, ora che è il momento per il terzo e penultimo Major dell'anno. Nei prossimi giorni, dal 15 maggio, tutte le 12 organizzazioni CDL e le quattro squadre Challengers si recheranno ad Atlanta, Georgia, per competere per un trofeo in un evento leggermente diverso dai tornei precedenti. Lo diciamo perché la Major III ha un elemento di fase a gironi, dove tre squadre CDL e una squadra Challenger, per gruppo, si contendono due posti nei playoff.

A tal proposito, potresti essere curioso di conoscere i vari gruppi e come le cose sono state seminate. Se sì, consulta tutte le informazioni qui sotto. Vale anche la pena notare che ogni gruppo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare ancora in vita nel torneo. Tuttavia, un secondo si allinea con l'eliminazione.

Prima giornata vincitori del Gruppo A:



OpTic Texas vs. OMiT (squadra Challenger)



G2 Minnesota vs. Vancouver Surge



Vincitori del Gruppo B Primo Turno:



Toronto KOI vs. Huntsmen (squadra Challenger)



Carolina Royal Ravens vs. Miami Heretics



Vincitori del Gruppo C Turno 1:



Los Angeles Thieves vs. P7 Notorious (squadra Challenger)



Paris Gentle Mates contro Boston Breach



Girone 1 dei vincitori del Gruppo D:



FaZe Vegas vs. ROC Esports (squadra Challenger)



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York



Chi ti aspetti arrivi fino in fondo a Major III?