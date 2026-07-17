Call of Duty League Weekend del campionato 2026: I Riyadh Falcons infliggono una sconfitta sorprendente ai Los Angeles Thieves

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Il primo giorno di azione del Championship Weekend, durato quattro giorni, che funge da torneo conclusivo per la stagione 2025/26 della Call of Duty League, si è svolto il 16 luglio, con quattro partite di intensa competizione per dare il via al formato a doppia eliminazione.

Di conseguenza, nessuna squadra è stata eliminata dal torneo fino a ieri, ma quattro squadre hanno subito sconfitte e ora si trovano nel turno di eliminazione rischiando di essere eliminate definitivamente dal grande evento. Sebbene ci siano alcuni volti attesi tra questa taglia, c'è anche una rosa sorprendente da questa parte del tabellone, poiché nonostante abbia vinto un paio di Major nella stagione regolare, la Los Angeles Thieves ha iniziato la sua campagna del Championship Weekend perdendo contro la Riyadh Falcons, la seconda squadra con la testa di serie più bassa dell'evento.

Alla fine, i Falcons hanno eliminato i Thieves in modo 3-1, permettendo all'organizzazione di avanzare al secondo turno di azione dei vincitori contro i FaZe Vegas, tutti dopo che questa squadra ha sconfitto Minnesota G2 in parità 3-1.

Per il resto, OpTic Texas ha sconfitto facilmente Miami Heretics, battendo la squadra con la testa di serie più bassa in modo convincente per 3-0 e continuando nel suo tentativo di difendere il titolo di campione della CDL. Allo stesso modo, Paris Gentle Mates ha superato Toronto KOI in un impressionante risultato per 3-0.

Questo significa che possiamo aspettarci le successive quattro partite da oggi, 17 luglio, con i perdenti degli incontri del Turno Eliminatorio eliminati, i perdenti degli incontri dei Vincitori che passeranno al Turno Eliminatorio e i vincitori delle partite del Turno dei Vincitori che accederanno alla Finale dei Vincitori, dove sarà in palio il primo biglietto per la Grand Final.

Calendario del Weekend di Eliminazione del Weekend del CDL Championship Round 1 (17 luglio):



Miami Heretics vs. Toronto KOI alle 20:00 BST/21:00 CEST



Los Angeles Thieves vs. Minnesota G2 alle 21:30 BST/22:30 CEST



Incontri del Weekend dei Vincitori del Weekend del CDL Championship (17 luglio):