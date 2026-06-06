Call of Duty: Modern Warfare 4 Anteprima: Warzone si prende una pausa a favore dell'ambiziosa DMZ

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Dopo che Infinity Ward ha concluso la sua ampia presentazione su Call of Duty: Modern Warfare 4, concentrandosi in particolare sulla campagna e sulla modalità multiplayer, ci attendeva un ultimo segmento: una nuova DMZ. "Questa volta abbiamo davvero fatto una vera DMZ" sono state le parole che hanno dato il via alla dimostrazione, che, oltre a suscitare qualche risata tra il pubblico, mi hanno dato l'impressione che sia qualcosa in cui hanno messo molte risorse in creazione. Lo sviluppatore che ha guidato la presentazione ha voluto sottolineare come abbia ascoltato e preso in considerazione i feedback dei giocatori riguardo alla precedente offerta di DMZ, e come abbia migliorato il concetto nei quattro anni trascorsi da allora.

A un certo punto durante la campagna in Modern Warfare 4, una sorta di reattore nucleare esplode riempiendo un'ampia area di radioattività, ed è in quelle parti che si svolge la DMZ. Viene descritto come un vasto sandbox che contiene di tutto, dai nemici controllati dall'IA la cui difficoltà aumenta più a lungo resti nell'area, a enigmi ambientativi, missioni della storia e raid più brevi. Il team DMZ ha lavorato a stretto contatto con i colleghi che hanno progettato la campagna del gioco per inserire quanta più narrazione ambientale possibile, e la presentazione ha chiarito che ci sono molte piccole storie sulla vita prima e durante il disastro incastonate nell'ambiente circostante, per chi tiene gli occhi aperti. La mappa è divisa in tre masse di terra distinte che rappresentano la Corea del Nord e la Corea del Sud, oltre alla Russia.

Warzone si sta prendendo una pausa per far spazio alla nuova modalità DMZ.

In DMZ, assumiamo il ruolo di un agente segreto della CIA schierato per mettere in sicurezza, recuperare e distruggere tecnologie militari pericolose. In sostanza, è uno "sparatutto a estrazione" che, come al solito, ci colloca in un mondo insieme a molti altri giocatori, dove spetta a ciascuno formare alleanze o sparare a tutto ciò che si muove. Man mano che saliamo di livello, acquisiremo equipaggiamento migliore e più abilità per affrontare minacce più grandi su periodi più lunghi. Come parte di ciò, abbiamo anche l'opzione di personalizzare i nostri operatori per adattarli meglio ai nostri stili di gioco scelti. Ogni "loadout" ha il proprio equipaggiamento e albero delle abilità, che poi si perdono quando l'operatore more. C'è però una rete di sicurezza che ci permette di spendere valuta di gioco per inviare una squadra di soccorso a recuperare il tuo personaggio sconfitto, con la condizione che più il tuo operatore era sviluppato al momento della sua morte, più costoso diventa rianimarlo. Può quindi essere difficile bilanciare se valga la pena spendere risorse per un'operazione di salvataggio o se sia meglio risparmiare e ricominciare da capo.

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Ci sono tre modi diversi di giocare a DMZ. Le missioni della storia si concentrano sulla narrazione generale, dove scegliamo una missione, veniamo abbinati a un gruppo di altri giocatori che affrontano la stessa missione nello stesso luogo, il che probabilmente porterà a una serie di eventi unici che probabilmente finiranno in scontri a fuoco in un modo o nell'altro. La seconda modalità è qualcosa che chiamano "Operazioni Dinamiche" e offre lo stesso tipo di matchmaking delle missioni della storia. Possiamo quindi aspettarci di interagire anche con molti altri giocatori qui. Non appena iniziamo un'operazione dinamica, ci viene assegnato un obiettivo principale, dove questo potrebbe, ad esempio, coinvolgere l'esplosioni di un missile o di una sala server da qualche parte sulla mappa. Ciò che differisce da come funzionava nella versione precedente di DMZ è che tutti i sotto-obiettivi tra l'inizio e l'obiettivo finale sono completamente casuali, quindi anche se ci muoviamo tra molti altri operatori, non è scontato che siano allo stesso livello di noi. La terza e ultima modalità ci dà completa libertà nel mondo aperto, permettendoci di esplorare tutto al nostro ritmo e affrontare esattamente ciò che vogliamo, quando vogliamo. Un dettaglio entusiasmante è che tutto in DMZ avviene simultaneamente e sulla stessa mappa. È quindi possibile per noi, in "free roam", cercare e interagire con i giocatori che tentano di intraprendere missioni della storia o missioni dinamiche.

Il mondo è dinamico e offre di tutto, dai pericoli nascosti al maltempo.

Si dice anche che il mondo stesso sia molto vivace e interattivo. In ogni momento, sarà possibile incontrare convogli in viaggio, traffico aereo e nemici in pattuglia di vari livelli di difficoltà, da semplici soldati da cannone a comandanti più duri, elicotteri da combattimento e colossi corazzati. Sconfiggendo i nemici, il nostro "livello stella" aumenterà e gli avversari più forti inizieranno a notare la nostra presenza e a respingere finché non fuggeremo o incontreremo una morte violenta, le uniche due opzioni rimaste per uscire.

Come strumento aggiuntivo per la sopravvivenza, Infinity Ward ha introdotto un nuovo sistema stealth progettato per aiutare a bilanciare in parte il livello di minaccia. Ad esempio, verremo allertati non appena un nemico sta per individuarci, così possiamo rapidamente schivarci per evitare di essere rilevati, mentre le armi silenziate aiutano anche a controllare l'avversario senza aumentare il livello stellare.

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"Sei amichevole?" è probabilmente una frase che sentiremo spesso nella DMZ.

Il clima dinamico è anche una parte fondamentale per mantenere la DMZ varia e immersiva. Il mondo sembrerà un luogo completamente diverso a seconda che ci muoviamo sotto la luce bruciante del sole o tra tempeste fragorose, e anche il clima varierà durante il nostro soggiorno. Essendo parte di un mondo in costante evoluzione, il tempo diventerà sempre più duro man mano che restiamo nella zona, segnalando che è ora di andarsene.

Tra una missione e l'altra, torniamo alla nostra cosiddetta "base operativa avanzata", che funge da mondo hub nella DMZ. Man mano che il nostro grado aumenta, sblocchiamo nuove stazioni all'interno della base che ci permettono, tra le altre cose, di stampare in 3D equipaggiamenti, acquistare varie forniture e modificare armi. Sul campo, molto dipenderà dal tipo di bottino che riusciremo a trovare, dove l'obiettivo qui è assicurarci che tutto ciò che portiamo alla nostra base abbia un significato in qualche modo. Da un lato, si tratta naturalmente di raccogliere equipaggiamento classico come borse più grandi, armi e "kill streak", ma è altrettanto importante assicurarsi vari tipi di materie prime che possono essere utilizzate in vari processi di creazione.

Che scegliamo di portare a termine missioni o di esplorare in libera esplorazione, i nostri percorsi si incrocieranno con quelli degli altri giocatori.

Poiché una parte significativa dello spirito di Call of Duty si basa sul PvP - quando i giocatori si affrontano con altri - Infinity Ward voleva includere un incentivo extra per cercare e sconfiggere altri operatori nella zona. Il risultato è un sistema di taglie in cui i giocatori che hanno cercato e ucciso abbastanza altri giocatori diventano ricercati, con un prezzo sulla testa. Chi continua la sua furia omicida finirà infine in uno stato di Ricercato, dove altri giocatori potranno pagare valuta per ricevere informazioni sulla loro posizione. Il concetto dà origine a due tipi di giocatori PvP: uno che prospera uccidendo chiunque veda, mentre l'altro si concentra sulla caccia agli assassini per la taglia.

DMZ è, in linea generale, un gioco autonomo all'interno di Modern Warfare 4, allo stesso modo in cui Warzone era stato precedentemente un'entità a sé stante nei precedenti titoli di Call of Duty. Infinity Ward promette molto e ha presentato la sua presentazione con grande entusiasmo, il che mi fa pensare che sia un lavoro d'amore per lo studio. Possiamo certamente aspettarci ulteriori informazioni sulla modalità nelle prossime settimane, e avremo la risposta definitiva quando Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà rilasciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 il 23 ottobre.