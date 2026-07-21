Call of Duty: Modern Warfare 4 offrirà due weekend beta a fine agosto

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È quasi ora che si tenga l'evento annuale Call of Duty: Next. Previsto per il 21 agosto, questo sarà il luogo dove verranno condivise al pubblico tantissime notizie e informazioni relative al prossimo capitolo della grande serie di sparatutto, Call of Duty: Modern Warfare 4, e allo stesso modo, sarà allineato con la data di inizio del primo dei due weekend beta.

Activision ha confermato quando i fan potranno assaggiare il titolo in arrivo, dato che a fine agosto ci saranno due weekend beta, il primo dei quali sarà disponibile solo per chi preordina e non sarà accessibile ai fan di Nintendo Switch 2. Quest'ultima sarà una beta aperta e i giocatori di Switch 2 potranno partecipare al divertimento.

Per quanto riguarda le date dei due weekend di beta, potete vedere qui sotto.



Weekend Beta Early Access - 21-25 agosto (PC, PS5, Xbox Series X/S)



Open Beta Weekend - 28 agosto - 1 settembre (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)



Parteciperai al weekend beta o seguirai Call of Duty: Next?