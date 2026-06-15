Call of Duty: Modern Warfare 4 offrirà una settimana di Campaign Accesso anticipato

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Activision e Infinity Ward hanno annunciato che riporteranno ufficialmente l'Accesso Anticipato per l'elemento Campagna single-player del prossimo titolo di Call of Duty, ovvero Modern Warfare 4. Sebbene il gioco completo sarà lanciato il 23 ottobre, la Campagna sarà accessibile ai fan una settimana prima, a partire dal 16 ottobre, a condizione che questi tifosi risolvano le condizioni giuste.

L'unico problema è che per accedere all'elemento Accesso Anticipato della Campagna, dovrai preordinare Call of Duty: Modern Warfare 4, che si tratti della Standard o della più grande Vault Edition del gioco. È già possibile farlo su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch 2, che aprirà le porte all'acquisto anticipato più avanti quest'anno.

Con ciò confermato, la sinossi ufficiale della Campagna è stata condivisa anche in un post sul blog, che promette quanto segue.

"Nella campagna di Modern Warfare 4, combatti nei panni del soldato Park, un giovane soldato sudcoreano che affronta per la prima volta il combattimento dal vivo insieme alla sua squadra. Quella che inizia come una missione di routine scende nel caos quando la Corea del Nord lancia un'invasione su larga scala, costringendo Park e la sua unità a una battaglia disperata tra città che crollano e controffensive.

"Oltre le linee del fronte, l'operatore diventato fuorilegge Capitano Price opera fuori dal sistema che un tempo serviva. Una caccia alla vendetta attira Price verso un'arma abbastanza potente da spostare l'equilibrio del potere, dando il via a un conflitto molto più grande di quanto avesse mai immaginato. Costretto ad alleanze precari e operazioni fuori catalogo, Price viene trascinato sempre più in conseguenze da cui non può più sfuggire.

"Dalle battaglie su larga scala e missioni segrete alla guerra combinata e alle scene cinematografiche, la campagna offre combattimenti concreti e varietà di gameplay in una guerra che si estende ben oltre le linee del fronte."

Abbiamo già avuto la possibilità di giocare a una parte di Modern Warfare 4, inclusa la Campagna, di cui potete leggere tutto qui, oppure esplorare la nostra analisi iniziale completa della modalità DMZ.