Call of Duty: Modern Warfare III titoli di luglio per PlayStation Plus

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È stata una giornata piuttosto disastrosa per i fan di PlayStation, poiché solo poche ore fa Sony ha annunciato che smetterà di produrre supporti fisici per i giochi PlayStation nel 2028, iniziando presto un processo per chiudere il PlayStation Store su PS3 e PS Vita. Per fortuna, c'è qualche notizia che non è del tutto terribile.

I titoli PlayStation Plus di luglio sono stati ora svelati, con questi tre giochi disponibili per tutti e tre i livelli di Essential, Extra e Premium. I giochi saranno disponibili a partire dalla prossima settimana, il 7 luglio, e resteranno accessibili fino al 3 agosto, con i tre giochi che saranno i seguenti:



Call of Duty: Modern Warfare III



Per il Re II



CrossCode



Ogni gioco sarà offerto per PS4 e PS5. E con una settimana rimasta per conquistare e aggiungere i titoli di giugno alla tua collezione, vai qui per vedere quali giochi sono.