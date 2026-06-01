Call of Duty prende ispirazione da Battlefield 6 con Modern Warfare 4: "Abbiamo ricevuto il feedback. Niente cavolate"

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Activision e il franchise di Call of Duty sono stati fatti sembrare mortali per la prima volta dopo tanto tempo nel 2025, quando Battlefield 6 è arrivato e ha superato Call of Duty: Black Ops 7 sotto molti aspetti. Il gioco più realista di DICE attirò milioni e milioni di giocatori, ricevette recensioni entusiastiche e sembrava essere molto apprezzato dai fan, mentre Black Ops 7 aveva un'esperienza molto diversa agli occhi di fan e recensori...

Sembra che questa esperienza abbia riportato un po' di paura ad Activision, dato che il Call of Duty: Modern Warfare 4 in arrivo sarà un'esperienza mil-sim più autentica e focalizzata, come confermato dall'account social della serie.

In risposta a un fan che ha preso in giro Call of Duty per i suoi crossover bizzarri e strani che spesso soffocano l'identità della serie, l'account ha spiegato esplicitamente che "ha ricevuto il feedback. Niente cavolate. Tutto questo riguarda la fedeltà a Modern Warfare. Niente skin da clowny per il lancio e le stagioni oltre."

Questa è sicuramente una buona notizia, soprattutto per i fan stanchi di essere uccisi da Godzilla, Ghostface, armi anime, Homelander, e la lista continua.

Sei entusiasta per Modern Warfare 4? Il gioco arriverà su Switch 2 al lancio e abbiamo già avuto modo di provarne una parte.