Call of Duty rimane un franchise console, come rivelato dalla beta di Modern Warfare 4

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La cosiddetta Call of Duty: Modern Warfare 4 Early Access Beta termina oggi dopo essere stata attiva da venerdì. Ora, CharlieIntel sta riportando quali piattaforme siano state le più popolari e, sebbene non ci siano grandi sorprese, ci sono un paio di conclusioni interessanti da trarre.

Uno è che è chiaramente ancora una serie per console. Dopo un lungo periodo di stretta collaborazione con Xbox, seguito da una partnership simile con PlayStation, queste due piattaforme dominano. Il gigantesco Steam arriva terzo, seguito da Battle.net e Xbox PC. Non sappiamo esattamente quanto siano indietro questi ultimi due, ma sembra che Microsoft abbia ancora molta strada da fare se vuole rendere le sue piattaforme uno standard de facto per PC.