Call of Duty risponde alle voci su un gioco standalone degli Zombies: "Questo non è quello"

Negli ultimi giorni, sono iniziate a circolare molte voci che suggeriscono che Activision stia pianificando un gioco standalone chiamato Call of Duty: Zombies per la prossima serie di console. L'idea sembra essere che questo gioco offra un'esperienza simile a Chronicles, dove le varie mappe di diversi giochi di Call of Duty venissero riunite in un unico insieme coeso, un luogo dove i fan potessero entrare, acquistare solo questa parte della macchina di Call of Duty e non essere appesantiti dalla Campagna, Multiplayer, o anche Warzone.

Se questo ti ha attirato l'interesse, forse dovresti distogliere lo sguardo ora, dato che l'account ufficiale di Call of Duty ha praticamente smentito queste voci. In risposta a un recente articolo sulla presunta modalità, l'account Call of Duty X ha risposto:

"La fabbrica di voci che lavora a pieno regime. Non è questo."

Quindi quel sogno è morto. Comunque, se andasse avanti, giocheresti a un Call of Duty Zombies standalone?