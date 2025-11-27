Call of Duty Studio cerca sviluppatori con esperienza su Switch

HQ

Prima della massiccia acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, hanno promesso di continuare a rilasciare la serie Call of Duty su altri formati e hanno detto che questo avrebbe incluso anche l'hardware Nintendo. Ma anche se Call of Duty: Black Ops 7 non è arrivato a Switch 2, ci sono segnali che le cose potrebbero ora andare avanti.

Gli utenti attenti di Reddit hanno notato un nuovo annuncio di lavoro da Call of Duty studio Sledgehammer, che specifica specificamente che è un bonus se il candidato ha "esperienza Switch". Ovviamente, questo potrebbe non significare nulla, ma è comunque plausibile che il lavoro su Call of Duty per Switch 2 sia ora in corso.

Switch 2 si dice che sia vicino a Xbox Series S in termini di prestazioni, e come sappiamo, anche la console economica di Microsoft riceve i giochi. Black Ops 7 probabilmente verrà escluso, ma forse il 2026 sarà l'anno in cui un nuovo Call of Duty arriverà anche su un dispositivo Nintendo.