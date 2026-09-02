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Call of Duty, Virtua Fighter e altri ancora si uniranno a Game Pass a settembre

Questa volta, ci sono più titoli che escono dal servizio in abbonamento che aggiunti, ma ne riceviamo comunque alcuni belli.

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Aveva, come sapete, già lasciato l'estate alle spalle, e Microsoft è pronta a svelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass durante il primo mese d'autunno. Questa volta, ci sono leggermente meno titoli del solito, ma la selezione è molto varia, quindi c'è una buona probabilità che trovi qualcosa che ti piaccia. Ecco cosa otterrai (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):


  • Shelldiver (Cloud, Xbox e PC) - Fuori ora

  • SpeedRunners 2: King of Speed (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 settembre*

  • Dice a Million (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 4 settembre**

  • Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Xbox e PC) - 8 settembre

  • The Royal Writ (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 10 settembre

  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 10 settembre

  • RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 15 settembre

Come al solito, ci sono anche contenuti extra, come bonus, scaricabili gratuitamente, e settembre non fa eccezione con un pacchetto premi per Aniimo - di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Call of Duty, Virtua Fighter e altri ancora si uniranno a Game Pass a settembre

Purtroppo, come spesso accade, ci sono anche alcuni titoli che vengono rimossi. Questi verranno rimossi il 15 settembre, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora, se vuoi tenerli:


  • Commandos: Origins (Cloud, Xbox e PC)

  • Cricket 24 (Cloud, Xbox e PC)

  • Cyberpunk 2077 (Cloud e Xbox)

  • Dead Cells (Cloud, Xbox e PC)

  • Deep Rock Galactic Survivor (Cloud, Xbox e PC)

  • Frostpunk 2 (PC)

  • Mullet Madjack (Cloud, Xbox e PC)

  • Spiritfarer (Cloud, Xbox e PC)

  • Superliminal (Cloud, Xbox e PC)

  • Train Sim World 5 (Cloud, Xbox e PC)



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