Call of Duty, Virtua Fighter e altri ancora si uniranno a Game Pass a settembre

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Aveva, come sapete, già lasciato l'estate alle spalle, e Microsoft è pronta a svelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati al Game Pass durante il primo mese d'autunno. Questa volta, ci sono leggermente meno titoli del solito, ma la selezione è molto varia, quindi c'è una buona probabilità che trovi qualcosa che ti piaccia. Ecco cosa otterrai (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):



Shelldiver (Cloud, Xbox e PC) - Fuori ora



SpeedRunners 2: King of Speed (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 settembre*



Dice a Million (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 4 settembre**



Call of Duty: Black Ops Cold War (Cloud, Xbox e PC) - 8 settembre



The Royal Writ (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 10 settembre



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 10 settembre



RuneScape: Dragonwilds (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 15 settembre



Come al solito, ci sono anche contenuti extra, come bonus, scaricabili gratuitamente, e settembre non fa eccezione con un pacchetto premi per Aniimo - di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Purtroppo, come spesso accade, ci sono anche alcuni titoli che vengono rimossi. Questi verranno rimossi il 15 settembre, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora, se vuoi tenerli: