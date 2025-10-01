Call of Duty: Warzone 2 presto ampliato con la nuova mappa Resurgence

HQ

Con Call of Duty che presto si lascerà alle spalle l'era Black Ops 6 a favore dell'evoluzione nel periodo Black Ops 7, i fan di Warzone 2 potrebbero essere curiosi di sapere come questo cambiamento li influenzerà. Come parte del recente evento Call of Duty Next, ci è stata appena presentata la nuova mappa Resurgence chiamata Haven's Hollow.

Previsto per Warzone con la prima stagione per Black Ops 7 - che probabilmente avverrà poche settimane dopo il lancio, quindi forse l'inizio di dicembre è un buon momento per cerchiare sul tuo calendario - Haven's Hollow offrirà una mappa piccola e ravvicinata su cui correre e sparare.

La descrizione della mappa spiega: "Schierati a Haven's Hollow, una piccola città sul fiume con un'antica strada principale e un'industria del legname e del carbone supportata dalla sua vicinanza alle montagne. In questa nuova mappa Resurgence, i giocatori combatteranno attraverso l'ambientazione rurale dal lungofiume alle colline pedemontane.

Per quanto riguarda ciò che questa mappa offrirà, ci sarà una serie di interessanti punti di interesse, tra cui l'affascinante Main Street, un piroscafo a pale noto come Haven's Gamble, un laboratorio di ricerca all'avanguardia noto come Haven's Lab, un delizioso Pond per rilassarsi, un Mansion da esplorare, un Lumbermill per andare a caccia di bottino, e altro ancora.

Puoi vedere il layout per Haven's Hollow qui sotto, e per quanto riguarda il modo in cui Verdansk cambierà, ci è stato detto che verranno aggiunti altri due PDI; Signal Station e Factory.