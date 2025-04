Call of Duty: Warzone è tornato

HQ

È giunto il momento per i responsabili del franchise di Activision di rendersi conto di ciò che noi giocatori stiamo cercando di dire loro da anni: Warzone deve essere liberato dalle uscite annuali di Call of Duty e il gioco deve rimanere con Raven Software e non essere sballottato tra studi che non riescono a collaborare. Lascia che Warzone esista come un prodotto a sé stante, con una propria identità, e lascia che Raven continui a comandarlo con il supporto di High Moon e Beenox.

Perché dopo che Treyarch ha cancellato Warzone lo scorso novembre, sono passati cinque mesi e il gioco ha perso l'80% dei suoi giocatori attivi e regolari. Oltre l'80% secondo diverse fonti del settore. Nel tentativo di dare nuova vita a un gioco battle royale morente e cercare di attirare tutti i milioni di persone che hanno lasciato Warzone, hanno smesso di giocare, Raven è stato rimesso al comando e Beenox (che ha creato Al-Mazra e Vondel, due mappe fantastiche) è stato incaricato di aggiornare Verdansk e oltre; cancellando più o meno tutte le modifiche apportate a novembre 2024.

Dimentica la grafica irrimediabilmente brutta dell'Area 99 di Treyarch, con il grande aggiornamento di ieri, Warzone sembra come dovrebbe - di nuovo.

Era ovvio, anche se non dichiarato a titolo definitivo, nelle "note sulla patch" di Activision per il grande aggiornamento di ieri che l'idea era quella di rimuovere quasi completamente l'Omnimovimento, ripristinare il sistema di bottino con oggetti/armi fluttuanti e la possibilità di sparare con un cannone da 9 mm in aria, durante la discesa a terra (dall'aereo), aggiornare il parco server di Demonware con macchine che lavorano a una velocità di tic superiore a 10-20Hz e cercare di sbarazzarsi del numero decisamente bizzarro di imbroglioni che hanno occupato Warzone alla fine. Naturalmente, è troppo presto per dire dopo una notte se riusciranno ad attirare la maggior parte dei giocatori perduti o meno, ma non è un'impresa da poco concludere dopo quattro ore di gioco che Raven Software ha fatto grandi cose qui, proprio come Beenox. Perché dopo cinque mesi di decisioni di design senza speranza e prestazioni di gioco marce, Call of Duty: Warzone sembra ancora una volta un gioco funzionante e approfondito. Proprio come nel settembre 2024. Proprio come ha fatto a maggio 2020.

Verdansk è senza dubbio una delle migliori mappe battle royale di tutti i tempi, e nella veste del 2025 è migliore di quanto non sia mai stata.

L'omnimovimento è stato rimosso quasi completamente, il che è un miglioramento molto gradito e il movimento ora mi ricorda più un mix tra Modern Warfare III: Warzone e il gioco del 2020, l'originale. Scivolare lungo il terreno sembra un po' diverso da tutte le versioni precedenti in quanto sembra esserci un breve ritardo nel modo in cui il tuo personaggio esegue la sua "scivolata", il che va bene, se me lo chiedi. C'era, a mio modesto parere, un tocco di troppa fluidità arcade nel modo in cui ti sei mosso in Warzone dal 2019 al 2020 mentre Warzone 2.0 era palesemente troppo pesante e lento per molti giocatori. L'omnimovimento e il modo in cui il gioco è stato vissuto da novembre dello scorso anno è, tuttavia, la peggiore sensazione di gioco in Call of Duty: Warzone di sempre e che questa sia stata una priorità per Raven da risolvere negli ultimi mesi non è particolarmente difficile da capire.

L'OG-Gulag è tornato ed è buono, solo buono.

Inoltre, le grafiche sono tornate dov'erano la scorsa estate. Il gioco sembra fantastico, di nuovo. La libreria di risorse assurdamente profonda di Infinity Ward è ora di nuovo completamente utilizzata, le texture sono ad alta risoluzione (sto giocando su Playstation 5 Pro), l'illuminazione è fantastica e i problemi di distanza di visualizzazione con l'anti-aliasing e la visibilità sfocata dalla mocciosa mappa di Treyarch Area 99 sono stati eliminati. Anche il suono è ottimo, ancora una volta. Incredibilmente meglio di quanto non fosse in Black Ops 6: Warzone a partire dallo scorso novembre, quando Activision ha deciso di tornare all'era PS3 in termini di audio e ha anche colto l'occasione per vendere un audio di gioco migliore con soldi veri in un gioco che non funzionava. Tutto questo è stato risolto e direi che l'acustica e la parte del suono direzionale qui sono migliori di quanto non siano mai state in Warzone.

Anche il suono è fisso, il che significa una buona acustica e sistemi audio direzionali che funzionano piuttosto che tutti gli effetti sonori impilati uno sopra l'altro.

E Verdansk? Beenox ha ricostruito la classica mappa del 2019 nella nuova versione del motore di gioco interno di Infinity Ward, IW, e ha fatto un lavoro brillante, qui. Si sono astenuti dall'apportare una serie di modifiche all'architettura e alla struttura (come si vociferava l'anno scorso) e sono invece rimasti fedeli ai modelli originali, estremamente popolari, ma aggiornati con più dettagli e texture in generale. Verdansk non è mai stata così bella ed era già evidente nel primo gioco quanto fosse davvero buono questo monolite battle royale. Dopotutto, Infinity Ward ha originariamente creato questa mappa classica che, insieme ad Al-Mazra, è la cosa migliore che Activision abbia mai fatto in termini di mappe. Spero solo che Verdansk possa rimanere, per sempre, e che Raven risolva una funzione di selezione della mappa e inserisca di nuovo Al-Mazra e Vondel.

La sensazione del gioco è molto simile a quella di Warzone 2019, ancora una volta, con un po' di Warzone 2.0 mescolato.

Dopo la prima notte intera a Verdansk, sto dicendo una preghiera silenziosa ora che Treyarch non riesca più a smuovere le acque di Warzone, mai, e che Activision ora si renda conto che questa meccanica di gioco, questa combinazione di sistemi di gioco, questa atmosfera di gioco e questa versione di Warzone è ciò che la gente vuole giocare. In ogni caso, lascia che Warzone viva come un prodotto a sé stante, non legato all'uscita annuale e numerata di Call of Duty e con aggiornamenti ponderati e stravaganti a un gioco già funzionante, piuttosto che sostituire cose che piacciono ai giocatori, solo per il gusto di farlo.