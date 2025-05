Call of Duty: Warzone Mobile è il tramonto dopo il mancato rispetto delle aspettative

HQ

C'erano molti timori che Call of Duty: Warzone 2.0 fosse agli sgoccioli all'inizio di quest'anno, con alcuni che sostenevano addirittura che il ritorno di Verdansk fosse un po' l'ultima possibilità per il battle royale. Sembra che i timori al riguardo siano stati esagerati, dato che il gioco sembra aver trovato un pubblico sufficiente per continuare a funzionare a pieno ritmo. Ciò che non ha visto lo stesso livello di successo negli ultimi tempi è Call of Duty: Warzone Mobile, che Activision ha ora deciso di staccare la spina e iniziare il processo di tramonto.

In un lungo post sui social media e in una pagina di FAQ di accompagnamento, Activision osserva che Warzone Mobile non è riuscito a soddisfare "le aspettative con i giocatori mobile-first come ha fatto con il pubblico di PC e console". Stando così le cose, l'enorme editore ha deciso di interrompere la fornitura di nuovi contenuti stagionali e nuovi aggiornamenti di gioco, impedendo anche ai fan di essere in grado di spendere soldi per le microtransazioni nel gioco. e ora rimuove anche la possibilità di scaricare il gioco dai negozi mobili.

Activision spiega che chiunque abbia scaricato il gioco prima di questo annuncio sarà in grado di continuare a giocare per il momento e di utilizzare i sistemi di progressione incrociata e spendere anche Call of Duty Points inutilizzati. Tuttavia, con il tramonto completo in funzione, è meglio presumere che un arresto completo sia all'orizzonte nel prossimo futuro, anche se non è ancora menzionata alcuna data.

Activision risponde: "Sappiamo che questa notizia potrebbe essere deludente e apprezziamo davvero il supporto, la passione, il feedback e la dedizione della nostra community".