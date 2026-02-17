Call of Duty: Warzone Mobile i server di verranno chiusi tra due mesi

HQ

Lo scorso maggio, Activision ha rimosso Call of Duty: Warzone Mobile dai negozi in tutto il mondo dopo aver anche smesso di creare nuovi contenuti per il gioco in precedenza. Di solito, quando vediamo questo accadere nei titoli live, viene seguito presto da una chiusura completa da parte del gioco in questione, ed è proprio di questo che stiamo parlando oggi.

Activision ha confermato che entro appena due mesi i server di Call of Duty: Warzone Mobile saranno messi offline per sempre. Il 17 aprile 2026, il gioco non sarà più giocabile per nessun fan, nemmeno per quelli che continuano a controllare regolarmente nonostante nessun nuovo fan sia riuscito a scaricare o accedere al gioco da circa nove mesi.

Per quanto riguarda il motivo per cui ciò accade, una dichiarazione aggiunge: "Prima della rimozione del gioco dai negozi a maggio 2025, abbiamo annunciato diversi cambiamenti al servizio di Call of Duty: Warzone Mobile, tra cui la fine della pubblicazione di nuovi contenuti stagionali e aggiornamenti di gameplay, e la cessazione delle funzionalità social e degli acquisti in-app usando valuta reale.

"Da allora, abbiamo preso la decisione finale di mettere Call of Duty: Warzone Mobile offline. Pur essendo orgogliosi del risultato di portare Call of Duty: Warzone su mobile in modo autentico, purtroppo non ha soddisfatto le nostre aspettative con i giocatori mobile-first come è successo con il pubblico su PC e console."

Per chi cerca un'alternativa a Warzone Mobile, Activision suggerisce semplicemente di passare e giocare a Call of Duty Mobile invece.