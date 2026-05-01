Call of the Elder Gods è "un po' più lungo del primo"

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Tra meno di due settimane, Out of the Blue Games offrirà il suo seguito ricco di narrazione e enigmatico, Call of the Elder Gods, con il gioco previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Con il debutto ormai alle porte, e riprendendo la nostra recente copertura in anteprima del gioco, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con la direttrice creativa Tatiana Delgado, per scoprire alcune ultime informazioni sul gioco.

A tal fine, per chi si chiedesse quanto tempo dovrà dedicare per completare Call of the Elder Gods, abbiamo chiesto a Delgado quanto sia lungo il gioco, specialmente rispetto al titolo originale, Call of the Sea.

"Questo gioco è un po' più lungo del primo, ma non volevamo allungare il tempo di gioco solo per il gusto di farlo. Questa partita durerebbe circa 6 ore. Vogliamo creare esperienze che risuonino con il giocatore."

Per saperne di più su Call of the Elder Gods, inclusa la posizione di Out of the Blue sull'IA e anche se potremmo mai aspettarci che la serie si espanda oltre i giochi, puoi leggere la nostra intervista completa con Delgado qui.