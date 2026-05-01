Call of the Elder Gods è "un po' più lungo del primo"
Ma Out of the Blue I giochi "non volevano allungare il tempo di gioco solo per il gusto di farlo."
Tra meno di due settimane, Out of the Blue Games offrirà il suo seguito ricco di narrazione e enigmatico, Call of the Elder Gods, con il gioco previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Con il debutto ormai alle porte, e riprendendo la nostra recente copertura in anteprima del gioco, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con la direttrice creativa Tatiana Delgado, per scoprire alcune ultime informazioni sul gioco.
A tal fine, per chi si chiedesse quanto tempo dovrà dedicare per completare Call of the Elder Gods, abbiamo chiesto a Delgado quanto sia lungo il gioco, specialmente rispetto al titolo originale, Call of the Sea.
"Questo gioco è un po' più lungo del primo, ma non volevamo allungare il tempo di gioco solo per il gusto di farlo. Questa partita durerebbe circa 6 ore. Vogliamo creare esperienze che risuonino con il giocatore."
Per saperne di più su Call of the Elder Gods, inclusa la posizione di Out of the Blue sull'IA e anche se potremmo mai aspettarci che la serie si espanda oltre i giochi, puoi leggere la nostra intervista completa con Delgado qui.