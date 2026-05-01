Call of the Sea lo sviluppatore considera l'IA uno "strumento utile" ma non qualcosa da usare in "qualsiasi cosa spediamo ai giocatori"

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Chiunque abbia visto gameplay o immagini del prossimo Call of the Elder Gods conoscerà più che bene la meravigliosa e sorprendente direzione artistica del sequel indie, e la visione creativa complessiva che spicca. Con un progetto così promettente in arrivo, vi potreste chiedere quale parte, se ce n'è stata, l'intelligenza artificiale abbia avuto nello sviluppo di Call of the Elder Gods, e in tal caso, questa è proprio una domanda che abbiamo posto al creatore del gioco, Out of the Blue.

In un'intervista con la direttrice creativa Tatiana Delgado, abbiamo chiesto quale fosse la posizione dello studio sull'uso dell'IA nello sviluppo di giochi, a cui ci è stato detto che ha i suoi usi e vantaggi, ma che lo sviluppatore non avrebbe mai avuto elementi di IA in nulla di ciò che avrebbe distribuito ai suoi giocatori.

"Non abbiamo usato l'IA durante la produzione di Call of the Elder Gods né nell'ultimo gioco. Crediamo che il tocco umano sia incredibilmente importante per tutte le forme d'arte e apprezziamo molto la capacità di controllare i dettagli fini nelle opere che produciamo.

"Per quanto riguarda l'uso dell'IA nei videogiochi in generale, pensiamo che possa essere uno strumento utile per la prototipazione nelle prime fasi, ma non vorremmo usarlo in nulla che spediremo ai giocatori."

Call of the Elder Gods debutterà piuttosto presto, il 12 maggio su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2, e se siete interessati al progetto, potete leggere la nostra anteprima molto recente qui.