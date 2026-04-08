Call of the Sea sequel Call of the Elder Gods in uscita a maggio

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Nel 2020, lo sviluppatore Out of the Blue ha proposto un'avventura narrativa lovecraftiana di enigmi nota come Call of the Sea, che si è rivelata un grande successo tra fan e critici. Questo ha portato lo studio a tornare nell'universo ed esplorare come potesse essere ampliato. Sei anni dopo affronteremo proprio questo progetto.

Considerato Call of the Elder Gods, questo progetto vedrà i giocatori prendere i panni del Professor Harry Everheart e della nuova eroina Evangeline Drayton e vedranno la coppia risolvere una serie di enigmi e sfide ambientali mentre cercano persone care in un'avventura che si svolge attraverso il New England, l'Australia, l'Artico, e persino una città antica.

Questo gioco è considerato un seguito di Call of the Sea, ma lo sviluppatore afferma che "non sarà necessaria alcuna conoscenza pregressa" del gioco esistente per giocare e godersi Call of the Elder Gods.

La sinossi della trama dell'avventura aggiunge: "Non tutto va bene all'Università Miskatonic. Il professor Harry Everhart cerca di ignorare le ombre che si muovono agli angoli della sua visione, mentre la studentessa Evangeline Drayton è tormentata da sogni impossibili su un artefatto scoperto dieci anni fa. Nella loro ricerca di risposte, la coppia scoprirà rivelazioni più antiche di quanto chiunque potesse immaginare."

Ci viene anche detto che Yuri Lowenthal di Marvel's Spider-Man doppia il Professor Harry, mentre Cissy Jones di Firewatch e Starfield assume i compiti di Evangeline.

Per quanto riguarda la data di lancio e le piattaforme, il gioco è piuttosto vicino al debutto, con l'uscita prevista per il 12 maggio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. Sarà anche una delle prime partite del primo giorno su Xbox Game Pass. Dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto.