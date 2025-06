Callina Liang interpreterà Chun-Li nel nuovo film di Street Fighter

HQ

Ora sappiamo chi assumerà il ruolo di Chun-Li nell'adattamento cinematografico diLegendary diStreet Fighter. Deadline riporta che Callina Liang, meglio conosciuta per film come "Presence " e "Bad Genius di Steven Soderbergh, ha firmato per il ruolo, che, onestamente, potrebbe rivelarsi davvero bene. Liang, che ha solo 25 anni, parla fluentemente inglese e mandarino ed è (se si deve credere a Reddit) un appassionato di arti marziali.

Si unisce così a pesi massimi come Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma) e Orville Peck (Vega), quindi le aspettative sono alte. Il film è diretto da Kitao Sakurai, che ha già lavorato aBad Tri e le riprese dovrebbero iniziare questo autunno per uscire il 20 marzo del prossimo anno.

L'ultimo tentativo di rendere giustizia al ruolo è stato, come tutti sappiamo, l'armeggiare di Kristen Kreuk in The Legend of Chun-Li, un film che probabilmente pochi ricordano, e per una buona ragione. Ora, tuttavia, sembra che Legendary sia effettivamente serio riguardo alla sua impresa, e siamo cautamente curiosi.

Cosa ne pensi dell'imminente Street Fighter ? Sarà buono?