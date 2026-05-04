Callum Turner e Monica Barbaro si fanno civettuoli nella prossima commedia romantica One Night Only

Per un periodo, il genere commedia romantica era piuttosto pessimo nei cinema, ma negli ultimi anni l'abbiamo visto fiorire ed espandersi ancora una volta con successi come Anyone but You, Eternity e Materialists. Presto un'altra commedia romantica debutterà, con One Night Only che uscirà nelle sale a fine agosto.

Questo è un film sciocco ambientato in un mondo in cui le persone single possono legalmente fare sesso solo una notte all'anno, in una situazione bizzarra simile a quella di Purge. Questa notte finisce per diventare una festa di desiderio, la notte più imprevedibile dell'anno per trovare una vera connessione con qualcuno, che è esattamente la circostanza in cui si trovano Owen interpretato da Callum Turner e Allie da Monica Barbaro. Per fortuna, sono in questa situazione insieme.

Dal regista Will Gluck, che ha anche realizzato il già citato Anyone but You, One Night Only vede anche Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, Levar Burton e altri. La data di anteprima è fissata per il 28 agosto, e puoi vedere il trailer del film qui sotto insieme alla sua sinossi.

"Owen, appena lasciato, e la speranzosa romantica Allie potrebbero essere gli unici due single in città che cercano qualcosa di più di un incontro veloce. Entrambi provano una scintilla quando si incontrano, ma una serie di errori e missioni secondarie complicano la loro serata, tenendoli separati. Mentre ognuno corre l'uno verso e dall'altro attraverso la città, potrebbe scoprire che la cosa che desiderano di più è più vicina di quanto pensino."