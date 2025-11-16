Callum Turner è ora il favorito per sostituire Daniel Craig nel ruolo di Bond

HQ

Da un po' di tempo ormai, Aaron Taylor-Johnson è visto come il successore più ovvio e popolare del Bond di Daniel Craig. Ma ora il 35enne Callum Turner è invece in cima alle classifiche secondo diverse importanti società di scommesse - con un vantaggio del 27,6% su Taylor-Johnson che ora si trova al secondo posto con il 26,3%.

Questa svolta a favore di Turner non è una coincidenza, poiché nel corso degli anni è riuscito ad affermarsi come un attore affidabile e altamente competente. Con diversi ruoli in pezzi grossi come Animali fantastici e Masters of the Air. Anche le sue origini britanniche e il mento cesellato aiutano, naturalmente, e il brusio online è chiaro. Molti fan lo vedono come uno dei migliori candidati possibili come Bond.

Nel frattempo, le speculazioni hanno guadagnato ulteriore slancio dopo che Denis Villeneuve ha finalmente completato le riprese di Dune: Parte Tre, permettendogli di spostare completamente l'attenzione sul suo progetto di James Bond, che gli è stato essenzialmente consegnato su un piatto d'argento dopo l'acquisizione da parte di Amazon del franchise da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Pensi che Callum Turner possa essere adatto al ruolo del prossimo James Bond?