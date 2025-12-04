Callum Turner, secondo quanto riferito, è il favorito per diventare il prossimo James Bond

HQ

Il tema di chi sarà scelto come il prossimo James Bond è un tema molto curioso. Vengono lanciati molti nomi, ma solo pochi sembrano davvero avere senso, dato che è un ruolo a cui un attore probabilmente sarà legato per il prossimo decennio circa. Sebbene Idris Elda e Tom Hardy fossero entrambi un tempo i preferiti, l'impegno di tempo necessario per il ruolo suggerisce che verrà scelto un volto più giovane, motivo per cui Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Theo James, Aaron Pierce e altri sono tutti puntati per la posizione. Sembra che in questo momento una persona si distingua come la più probabile per il compito da svolgere.

The Standard ha notato che il bookmaker Coral ha ora indicato Callum Turner come il candidato più probabile per diventare il prossimo 007. Turner, attualmente fidanzato con l'icona pop Dua Lipa, è forse più conosciuto per la sua apparizione in Masters of the Air e presto anche nella commedia romantica Eternity, insieme a Elizabeth Olsen e Miles Teller.

Le quote delle scommesse potrebbero sembrare banali da raccontare, ma la parte interessante di questo aumento di interesse per Turner è che le sue possibilità di diventare Bond sono salite da 5-2 a 7-4 negli ultimi giorni, quindi dovremmo aspettarci un annuncio...?

Turner sarebbe un buon Bond o c'è qualcun altro che vorresti vedere scelto per il ruolo?