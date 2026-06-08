Cambiamenti nel ranking ATP dopo il Roland Garros: Cobolli e Arnaldi godono di grandi impulsi, Djokovic cade

HQ

La classifica ATP è cambiata molto dopo il Roland Garros, con Alexander Zverev che ha conquistato il titolo e il suo primo Grande Slam a 28 anni, ma rimane al terzo posto con 7.305 punti. Jannik Sinner rimane in cima con 13.500 punti e Alcaraz è secondo dopo 9.960 punti, ma entrambi hanno perso una quantità considerevole di punti.

Novak Djokovic, eliminato al terzo turno, scende al settimo posto, mentre Felix Auger-Aliassime ottiene il miglior piazzamento in carriera al numero 4 del mondo e Alex de Miñaur sale di una posizione al sesto posto. E Flavio Cobolli, improbabile finalista al Roland Garros, sale di quattro posizioni fino al decimo posto mondiale con 3.540 punti, superando Alexander Bublik.

Altri giocatori che hanno giocato bene al Roland Garros sono stati promossi nella classifica: Jakub Mensik sale di dieci posizioni al numero 17 del mondo, Rafa Jódar sale di sei posizioni al numero 23 mondiale e Joao Fonseca di cinque posizioni al numero 25 del mondo. Ma il salto più sorprendente è Matteo Arnaldi, semifinalista costretto a ritirarsi a causa di un virus, che salta di 70 passi fino al numero 34 mondiale con 1.336 punti.

Purtroppo, Jack Draper e Holger Rune, con lunghe assenze dal torneo, scendono al numero 112 mondiale per il britannico e al numero 64 mondiale per il danese.