Cambio di cast in Harry Potter: la nuova attrice prende il posto di Ginny Weasley

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Più avanti quest'anno, la nuova serie HBO basata su Harry Potter è in programma, promettendo di essere un adattamento più fedele dell'amato universo magico di J.K. Rowling. Qui incontreremo un nuovo cast di attori che interpreteranno Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley - oltre che, naturalmente, la famiglia di quest'ultimo.

Anche se tutti nella famiglia Weasley sono considerati personaggi essenziali per la storia e tutti hanno ruoli di supporto importanti, la sorellina di Ron, Ginny, è un po' più importante (chi lo sa, lo sa). È interpretata da Gracie Cochrane, ma quando la seconda stagione entrerà in produzione, non farà parte del cast, essendo stata sostituita da qualcun altro.

Deadline riferisce che ha lasciato lo show senza fornire una spiegazione dettagliata, ma la sua famiglia scrive:

"A causa di circostanze impreviste, Gracie ha preso la difficile decisione di allontanarsi dal ruolo di Ginny Weasley nella serie HBO di Harry Potter dopo la prima stagione. Il suo tempo come parte del mondo di Harry Potter è stato davvero meraviglioso, ed è profondamente grata a Lucy Bevan e a tutto il team di produzione per aver creato un'esperienza così indimenticabile. Gracie è molto entusiasta delle opportunità che il suo futuro riserva."

La formulazione fa sembrare che potrebbe continuare a recitare, ma non sarà nemmeno lontanamente vicino a Hogwarts. Le riprese della seconda stagione iniziano questo autunno, e per allora dovremmo avere un annuncio su chi interpreterà il ruolo di Ginny.