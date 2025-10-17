Cameo della Yakuza confermato per Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Sappiamo già che Lizardcube e Sega Shinobi: Art of Vengeance presenteranno diversi personaggi iconici e malvagi che faranno apparizioni come ospiti nell'azione-avventura tramite il prossimo pacchetto DLC Sega Villains Stage.

Il primo ad essere confermato è stato nientemeno che l'arcinemico di Sonic the Hedgehog Dr. Eggman, e poco più di due settimane fa è stato annunciato un altro boss, ovvero il tosto di Golden Axe Death Adder. Quindi, abbiamo una sorta di Greatest Hits con Sega cattivi da aspettarci all'inizio del 2026.

Ora, un terzo e ultimo nemico è stato rivelato, e questa volta è Yakuza /Like a Dragon leggenda Goro Majima, che abbiamo avuto modo di sperimentare la scorsa primavera nel peculiare spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Non abbiamo ancora visto nulla di tangibile da Sega Villains Stage, ma torneremo quando ne sapremo di più.

Shinobi: Art of Vengeance è stato rilasciato il 29 agosto per PC, PS5 e Xbox Series S/X, e pensiamo che dovresti leggere la nostra recensione in cui ti diciamo perché dovresti effettivamente giocare a questo gioco.