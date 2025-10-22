Campionati del mondo di ciclismo su pista UCI 2025: date, eventi e come guardarli in diretta

HQ

L'edizione 2025 dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista UCI si svolge questa settimana, da mercoledì 22 ottobre a domenica 26 ottobre. Gli appassionati di ciclismo su pista, tuttavia, dovranno adattarsi ad alcuni orari scomodi, poiché l'edizione di quest'anno si svolge in Cile.

In questa competizione ci sono 11 eventi per gli uomini, 11 per le donne: inseguimenti individuali e a squadre, Sprint e sprint a squadre, Keirin, Madison, Omnium, Scratch, Corsa a punti, Eliminazione e Cronometro di 1 km.

Tuttavia, a causa del fuso orario, la maggior parte dell'azione si svolgerà di notte. Gli eventi del Giorno 1 iniziano alle 23:30 CEST, 22:30 BST (mercoledì 22 ottobre) e terminano alle 01:40 CET, 00:40 BST.

Come guardare i Campionati del Mondo di ciclismo su pista UCI

In molti paesi europei, questi eventi saranno trasmessi su TV pubbliche o in chiaro. Ciò include:



Belgio: RTBF, VRT 1



Repubblica Ceca: CT Sport



Danimarca: TV 2 Sport



Ungheria: MTVA



Italia: RAI Sport



Paesi Bassi: NPO 1 Extra



Francia: Eurosport



Portogallo: RTP Play



Slovacchia: STVR



Spagna: TVE



Svizzera: RTS



Regno Unito: BBC



Tuttavia, fai attenzione che non tutti i paesi trasmetteranno gli eventi in diretta e alcuni mostreranno invece repliche o trasmissioni in differita. Inoltre, alcuni paesi trasmetteranno gli eventi in diretta gratuitamente su YouTube, ma solo quelli senza un'emittente televisiva ufficiale. Puoi controllare maggiori informazioni qui.