Campionati Mondiali di Atletica Indoor in Polonia: calendario completo (20-22 marzo)

HQ

I Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026 a Kuyavian-Pomerania, Polonia, si terranno questo fine settimana, da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo. Si tengono solo un anno dopo i Campionati Indoor di Nanchino, Cina (21-23 marzo 2025), che erano stati posticipati dal 2020 a causa del Covid.

Normalmente, i Campionati Mondiali di Atletica Indoor si tengono ogni due anni, quindi le prossime edizioni saranno nel 2028 e 2030, a Bhubaneswar, India, e Astana, Kazakistan. Vengono alternate con la competizione all'aperto, che l'anno scorso si è tenuta a Tokyo e il prossimo anno si terrà a Pechino, a settembre 2027.

In Polonia 2026 vedremo superstar come Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson o Kishane Thompson, 674 atleti provenienti da 118 federazioni e 26 gare di atletica leggera. Ecco il calendario completo:

Calendario completo dei Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026

Orari in GMT (ora del Regno Unito), un'ora in più in CET.

Venerdì 20 marzo

Sessione mattutina:



10:05, m, 60 metri, eptathlon



10:20, m, 60 metri, batterie



10:53, M, Salto in lungo, eptathlon



11:08, W, 400 metri, batterie



11:39, V, Salto in Alto, Finale



12:01, m, 400 metri, batterie



12:51, W, 800 metri, batterie



12:57, M, Lancio del Peso, Eptathlon



13:26, m, 800 metri, batterie



Sessione serale:



18:10, V, Lancio del Peso, Finale



18:16, M, Salto in alto, Eptathlon



18:22, W, 1500 metri, batterie



18:54, m, 1500 metri, batterie



19:35, M, Triplo Salto, Finale



19:42, W, 400 metri, semifinale



20:16, m, 60 metri, semifinale



20:44, m, 400 metri, semifinale



21:22, m, 60 metri, finale



Sabato, 21 marzo

Sessione mattutina:



10:05, m, 60 metri ostacoli, eptathlon



10:20, m, 60 metri ostacoli, batterie



11:05, W, 60 metri, batterie



11:10, M, Salto con l'asta, Eptathlon



12:00, X, staffetta 4x400 metri, finale



12:15, M, Salto in alto, finale



12:22, W, 800 metri, semifinale



13:08, m, 800 metri, semifinale



Sessione serale:



18:25, M, Salto con l'Asta, Finale



18:34, m, 400 metri, finale



18:52, m, 1000 metri, eptathlon



19:04, W, 3000 metri, finale



19:22, m, 3000 metri, finale



19:38, W, Triplo Salto, Finale



19:48, m, 60 metri ostacoli, semifinale



20:14, W, 60 metri, semifinale



20:40, W, 400 metri, finale



21:02, m, 60 metri ostacoli, finale



21:20, W, 60 metri, finale



Domenica, 22 marzo

Sessione mattutina:



10:05, W, 60 metri ostacoli, Pentathlon



10:20, W, Salto in Lungo, Finale



10:43, V, Salto in alto, Pentathlon



10:48, M, staffetta 4x400 metri, Batterie



11:30, M, Lancio del Peso, finale



12:05, W, staffetta 4x400 metri, Batterie



12:55, W, 60 metri ostacoli, batterie



13:21, V, Lancio del Peso, Pentathlon



Sessione serale: