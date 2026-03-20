Campionati Mondiali di Atletica Indoor in Polonia: calendario completo (20-22 marzo)
Programma completo dell'edizione 2026 dei Campionati Mondiali di Atletica Indoor a Kuyavian-Pomeranian, Polonia.
I Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026 a Kuyavian-Pomerania, Polonia, si terranno questo fine settimana, da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo. Si tengono solo un anno dopo i Campionati Indoor di Nanchino, Cina (21-23 marzo 2025), che erano stati posticipati dal 2020 a causa del Covid.
Normalmente, i Campionati Mondiali di Atletica Indoor si tengono ogni due anni, quindi le prossime edizioni saranno nel 2028 e 2030, a Bhubaneswar, India, e Astana, Kazakistan. Vengono alternate con la competizione all'aperto, che l'anno scorso si è tenuta a Tokyo e il prossimo anno si terrà a Pechino, a settembre 2027.
In Polonia 2026 vedremo superstar come Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson o Kishane Thompson, 674 atleti provenienti da 118 federazioni e 26 gare di atletica leggera. Ecco il calendario completo:
Calendario completo dei Campionati Mondiali di Atletica Indoor 2026
Orari in GMT (ora del Regno Unito), un'ora in più in CET.
Venerdì 20 marzo
Sessione mattutina:
- 10:05, m, 60 metri, eptathlon
- 10:20, m, 60 metri, batterie
- 10:53, M, Salto in lungo, eptathlon
- 11:08, W, 400 metri, batterie
- 11:39, V, Salto in Alto, Finale
- 12:01, m, 400 metri, batterie
- 12:51, W, 800 metri, batterie
- 12:57, M, Lancio del Peso, Eptathlon
- 13:26, m, 800 metri, batterie
Sessione serale:
- 18:10, V, Lancio del Peso, Finale
- 18:16, M, Salto in alto, Eptathlon
- 18:22, W, 1500 metri, batterie
- 18:54, m, 1500 metri, batterie
- 19:35, M, Triplo Salto, Finale
- 19:42, W, 400 metri, semifinale
- 20:16, m, 60 metri, semifinale
- 20:44, m, 400 metri, semifinale
- 21:22, m, 60 metri, finale
Sabato, 21 marzo
Sessione mattutina:
- 10:05, m, 60 metri ostacoli, eptathlon
- 10:20, m, 60 metri ostacoli, batterie
- 11:05, W, 60 metri, batterie
- 11:10, M, Salto con l'asta, Eptathlon
- 12:00, X, staffetta 4x400 metri, finale
- 12:15, M, Salto in alto, finale
- 12:22, W, 800 metri, semifinale
- 13:08, m, 800 metri, semifinale
Sessione serale:
- 18:25, M, Salto con l'Asta, Finale
- 18:34, m, 400 metri, finale
- 18:52, m, 1000 metri, eptathlon
- 19:04, W, 3000 metri, finale
- 19:22, m, 3000 metri, finale
- 19:38, W, Triplo Salto, Finale
- 19:48, m, 60 metri ostacoli, semifinale
- 20:14, W, 60 metri, semifinale
- 20:40, W, 400 metri, finale
- 21:02, m, 60 metri ostacoli, finale
- 21:20, W, 60 metri, finale
Domenica, 22 marzo
Sessione mattutina:
- 10:05, W, 60 metri ostacoli, Pentathlon
- 10:20, W, Salto in Lungo, Finale
- 10:43, V, Salto in alto, Pentathlon
- 10:48, M, staffetta 4x400 metri, Batterie
- 11:30, M, Lancio del Peso, finale
- 12:05, W, staffetta 4x400 metri, Batterie
- 12:55, W, 60 metri ostacoli, batterie
- 13:21, V, Lancio del Peso, Pentathlon
Sessione serale:
- 17:40, W, Salto in lungo, Pentathlon
- 17:55, V, Salto con l'Asta, Finale
- 18:38, m, 1500 metri, finale
- 18:52, W, 60 metri ostacoli, semifinale
- 19:12, M, Salto in lungo, finale
- 19:22, W, 1500 metri, finale
- 19:38, m, 800 metri, finale
- 19:53, W, 800 metri, finale
- 20:03, W, 800 metri, Pentathlon
- 20:13, W, 60 metri ostacoli, finale
- 20:26, M, staffetta 4x400 metri, finale
- 20:47, W, staffetta 4x400 metri, finale