Campionati Mondiali di Atletica Indoor: il medagliere dell'edizione 2025 di Nanchino

Nel fine settimana a Nanchino, in Cina, si sono svolti i Campionati Mondiali di Atletica Leggera Indoor 2025, una competizione che si tiene ogni due anni, che quest'anno non avrebbe dovuto svolgersi (si è svolta a Glasgow nel 2024 e tornerà a Torun, in Polonia, nel 2026)... ma, in realtà, questa era l'edizione 2020, che è stata ritardata due volte a causa del Covid-19. Una dose extra di atletica che è stata dominata dagli Stati Uniti, vincitori di 16 medaglie, di cui 6 ori, già più di quasi tutti gli altri paesi.

Seconda agli Stati Uniti è stata la Norvegia, grazie in gran parte a Jakob Ingebrigtsen, che è diventato il primo uomo a vincere due medaglie d'oro ai campionati mondiali indoor dai tempi di Haile Gebrselassie nel 1999 nelle stesse categorie: 3000m e 1500m. È stata la prima medaglia d'oro per i Campionati Indoor per la medaglia d'oro di Parigi.

L'Australia è stata, dietro agli USA, il paese con più medaglie vinte, 7, tra cui l'oro di Nicola Olyslagers nel salto in alto. Questi sono i primi dieci paesi dei Campionati mondiali di atletica leggera indoor di Nanchino 2025.



Stati Uniti: 16 medaglie (6G, 4S, 6B)



Norvegia: 4 medaglie (3G, 0S, 1B)



Etiopia: 5 medaglie (2G, 3S, 0B)



Gran Bretagna: 4 medaglie (2G, 1S, 1B)



Italia: 4 medaglie (2G, 1S, 1B)



Australia: 7 medaglie (1G, 2S, 4B)



Svizzera: 4 medaglie (1G, 2S, 1B)



Cuba: 2 medaglie (1G, 1S, 0B)



Francia: 2 medaglie (1G, 1S, 0B)



Nuova Zelanda: 2 medaglie (1G, 1S, 0B)