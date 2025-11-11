Campionati mondiali di eSport 2025: ecco i 19 confermati Mobile Legends: squadre Bang Bang

HQ

Il calendario degli eSport 2025 sta volgendo al termine, ma ci sono ancora una manciata di tornei ed eventi importanti ed emozionanti in programma. Un esempio è il World Esports Championships 2025, che si terrà a Kuala Lumpur, in Malesia, tra l'1 e il 7 dicembre. Uno dei giochi che saranno presentati a quell'evento è Mobile Legends: Bang Bang, e ora il International Esports Federation ha rivelato le 19 nazioni che si sono qualificate e saranno rappresentate all'evento.

Tutte le 19 Mobile Legends: Nazioni Bang Bang al Campionato mondiale di eSport 2025:



Egitto



Sud Africa



Repubblica Dominicana



Perù



Colombia



Argentina



Bolivia



Kazakhstan



Mongolia



Nepal



Cambogia



Indonesia



Myanmar



Iran



Turchia



Belarus



Romania



Uzbekistan



Malaysia



Di queste squadre, chi pensi che andrà lontano e sarà incoronato campione MLBB?