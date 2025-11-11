esports
Mobile Legends
Campionati mondiali di eSport 2025: ecco i 19 confermati Mobile Legends: squadre Bang Bang
Sono state nominate le varie nazioni che saranno rappresentate al torneo.
HQ
Il calendario degli eSport 2025 sta volgendo al termine, ma ci sono ancora una manciata di tornei ed eventi importanti ed emozionanti in programma. Un esempio è il World Esports Championships 2025, che si terrà a Kuala Lumpur, in Malesia, tra l'1 e il 7 dicembre. Uno dei giochi che saranno presentati a quell'evento è Mobile Legends: Bang Bang, e ora il International Esports Federation ha rivelato le 19 nazioni che si sono qualificate e saranno rappresentate all'evento.
Tutte le 19 Mobile Legends: Nazioni Bang Bang al Campionato mondiale di eSport 2025:
- Egitto
- Sud Africa
- Repubblica Dominicana
- Perù
- Colombia
- Argentina
- Bolivia
- Kazakhstan
- Mongolia
- Nepal
- Cambogia
- Indonesia
- Myanmar
- Iran
- Turchia
- Belarus
- Romania
- Uzbekistan
- Malaysia
Di queste squadre, chi pensi che andrà lontano e sarà incoronato campione MLBB?