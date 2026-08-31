Campionati Mondiali Pokémon 2026: Tutti i vincitori e le categorie I Campionati Mondiali di quest'anno a San Francisco si sono conclusi con grande entusiasmo e hanno fatto annunci interessanti riguardo al futuro dell'evento.

HQ Questo fine settimana si sono svolte le finali dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 a San Francisco, al Chase Centre, che in effetti è diventato la più grande sede mai ospitata da un evento Pokémon. I Campionati Mondiali Pokémon riuniscono i migliori giocatori al mondo sia nei videogiochi che in altre discipline legate alle amate serie Game Freak e Nintendo, come il Gioco di Carte Collezionabili. L'evento si è tenuto per la prima volta insieme al primo PokémonXP, un evento incentrato sul lato non competitivo di Pokémon e rivolto ai fan. Ecco i vincitori di quest'anno in tutte le categorie: Videogiochi (categoria Junior):



Primo posto: Kazuki Kage [JP]



Secondo posto: Kazutaka Hatahori [JP]

Videogiochi (categoria senior):



Primo posto: Vikram Thiagarajan [Regno Unito]



Secondo posto: Carlos Verástegui [PE]

Videogiochi (categoria Master):



Primo posto: Takuma Yamazaki [JP]



Secondo posto: Hiroshi Onishi [JP]

Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (categoria Junior):



Primo posto: Yuta Araki [JP]



Secondo posto: Luke Giffen [USA]

Gioco di carte collezionabili Pokémon (categoria Senior):



Primo posto: Jake Ng [AU]



Secondo posto: Cobey Huh [USA]

Gioco di carte collezionabili Pokémon (divisione Master):



Primo posto: Andrew Hedrick [USA]



Secondo posto: Diego Cassiraga [AR]

Pokémon GO:



Primo posto: Hiroki "GGs489hiromaru" Yamauchi [JP]



Secondo posto: Maxwell "MEweedle" Ember [CH]

Pokémon UNITE:



Primo posto: Divisione Zeta [JP]



Secondo posto: KOMAÏ [EU]

I Campionati Mondiali Pokémon 2027 si terranno a Singapore La Pokémon Company ha anche confermato che i Campionati Mondiali del prossimo anno si terranno a Singapore dal 13 al 15 agosto 2027 all'EXPO di Singapore.