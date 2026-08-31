Campionati Mondiali Pokémon 2026: Tutti i vincitori e le categorie
I Campionati Mondiali di quest'anno a San Francisco si sono conclusi con grande entusiasmo e hanno fatto annunci interessanti riguardo al futuro dell'evento.
Questo fine settimana si sono svolte le finali dei Campionati Mondiali Pokémon 2026 a San Francisco, al Chase Centre, che in effetti è diventato la più grande sede mai ospitata da un evento Pokémon.
I Campionati Mondiali Pokémon riuniscono i migliori giocatori al mondo sia nei videogiochi che in altre discipline legate alle amate serie Game Freak e Nintendo, come il Gioco di Carte Collezionabili. L'evento si è tenuto per la prima volta insieme al primo PokémonXP, un evento incentrato sul lato non competitivo di Pokémon e rivolto ai fan.
Ecco i vincitori di quest'anno in tutte le categorie:
Videogiochi (categoria Junior):
- Primo posto: Kazuki Kage [JP]
- Secondo posto: Kazutaka Hatahori [JP]
Videogiochi (categoria senior):
- Primo posto: Vikram Thiagarajan [Regno Unito]
- Secondo posto: Carlos Verástegui [PE]
Videogiochi (categoria Master):
- Primo posto: Takuma Yamazaki [JP]
- Secondo posto: Hiroshi Onishi [JP]
Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (categoria Junior):
- Primo posto: Yuta Araki [JP]
- Secondo posto: Luke Giffen [USA]
Gioco di carte collezionabili Pokémon (categoria Senior):
- Primo posto: Jake Ng [AU]
- Secondo posto: Cobey Huh [USA]
Gioco di carte collezionabili Pokémon (divisione Master):
- Primo posto: Andrew Hedrick [USA]
- Secondo posto: Diego Cassiraga [AR]
Pokémon GO:
- Primo posto: Hiroki "GGs489hiromaru" Yamauchi [JP]
- Secondo posto: Maxwell "MEweedle" Ember [CH]
Pokémon UNITE:
- Primo posto: Divisione Zeta [JP]
- Secondo posto: KOMAÏ [EU]
I Campionati Mondiali Pokémon 2027 si terranno a Singapore
La Pokémon Company ha anche confermato che i Campionati Mondiali del prossimo anno si terranno a Singapore dal 13 al 15 agosto 2027 all'EXPO di Singapore.