Campionato Europeo di Pallamano 2026: chi è in semifinale e come guardare le partite
La fase finale del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 si svolge questo fine settimana, con le semifinali venerdì.
Il Main Round del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 si è concluso, con sei squadre rimaste, quattro in semifinale e altre due nella partita per il quinto posto. Il turno principale era composto da due gruppi da sei squadre, che giocavano una lega breve (con i risultati dal turno preliminare) che si concludeva con l'eliminazione di una delle padrone di casa, la Norvegia, oltre a Francia, Slovenia, Ungheria, Svizzera e Spagna.
Dopo le partite di mercoledì, le due migliori squadre di ogni gruppo si sono qualificate per le semifinali, che si giocheranno venerdì 30 gennaio. Ma prima di ciò, sempre venerdì, si giocherà la partita per il quinto posto tra Portogallo e Svezia, un altro paese ospitante.
Prossime partite del Campionato Maschile di Pallamano EHF
Come guardare le semifinali del Campionato Maschile di Pallamano EHF
Se volete seguire la finale del Campionato Maschile di Pallamano EHF, ecco una lista di canali dove potete seguire la competizione in diretta:
- Danimarca: TV2
- Austria: ORF Sport
- Ungheria: MTVA
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Portogallo: RTP
- Spagna: Teledeporte
- Italia: Pallamano TV
- Germania: DynMedia, ARD/ZDF
- Svezia: Sport Extra/Viaplay
- Norvegia: Viaplay
- Finlandia: Viaplay
Ricordate che la finale e la terza partita per il terzo posto si giocherà il 1° febbraio. Segui il campionato europeo maschile di pallamano?