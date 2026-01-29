Campionato Europeo di Pallamano 2026: chi è in semifinale e come guardare le partite

HQ

Il Main Round del Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026 si è concluso, con sei squadre rimaste, quattro in semifinale e altre due nella partita per il quinto posto. Il turno principale era composto da due gruppi da sei squadre, che giocavano una lega breve (con i risultati dal turno preliminare) che si concludeva con l'eliminazione di una delle padrone di casa, la Norvegia, oltre a Francia, Slovenia, Ungheria, Svizzera e Spagna.

Dopo le partite di mercoledì, le due migliori squadre di ogni gruppo si sono qualificate per le semifinali, che si giocheranno venerdì 30 gennaio. Ma prima di ciò, sempre venerdì, si giocherà la partita per il quinto posto tra Portogallo e Svezia, un altro paese ospitante.

Prossime partite del Campionato Maschile di Pallamano EHF



Partita per il quinto posto: Portogallo vs. Svezia: 30 gennaio, 15:00 CET, 14:00 GMT



Semifinale 1: Germania vs. Croazia: 30 gennaio, 17:45 CET, 16:45 GMT



Semifinale 2: Danimarca vs. Islanda: 30 gennaio, 20:30 CET, 19:30 GMT



Come guardare le semifinali del Campionato Maschile di Pallamano EHF

Se volete seguire la finale del Campionato Maschile di Pallamano EHF, ecco una lista di canali dove potete seguire la competizione in diretta:



Danimarca: TV2



Austria: ORF Sport



Ungheria: MTVA



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Portogallo: RTP



Spagna: Teledeporte



Italia: Pallamano TV



Germania: DynMedia, ARD/ZDF



Svezia: Sport Extra/Viaplay



Norvegia: Viaplay



Finlandia: Viaplay



Ricordate che la finale e la terza partita per il terzo posto si giocherà il 1° febbraio. Segui il campionato europeo maschile di pallamano?