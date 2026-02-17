Canada e USA si contenderanno nuovamente la medaglia d'oro nell'hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi del 2026

HQ

Canada e Stati Uniti si sfideranno nel torneo di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano, un altro capitolo di una delle rivalità olimpiche invernali più accese. Da quando l'hockey su ghiaccio femminile è stato incluso nel programma olimpico a partire dalle Olimpiadi invernali del 1998 a Nagano, l'oro è sempre caduto su suolo canadese (cinque volte) o americano (due volte).

La Svezia è stata l'unica nazione ad aver raggiunto la finale di hockey su ghiaccio femminile nel 2006. Gli Stati Uniti hanno vinto l'oro per l'ultima volta a Pyeongchang 2018, e il Canada ha conquistato nuovamente l'oro nel 2022. Al Campionato Mondiale IIHF femminile, il Canada guida la classifica con 13 medaglie d'oro, ma gli Stati Uniti hanno avuto più successo ultimamente, vincendo quasi tutte le edizioni della competizione annuale dal 2005, inclusa quella del 2025.

Allora, chi prenderà la medaglia d'oro a Milano? Lo scopriremo giovedì 19 febbraio alle 19:10 CET, 18:10 GMT. Il Canada ha battuto la Svizzera 2-1 in semifinale, e gli USA hanno travolto la Svezia 5-0 nelle semifinali martedì; la finale per la medaglia di bronzo si terrà giovedì alle 14:40 CET.

Nel frattempo, l'evento maschile di hockey su ghiaccio inizia oggi, martedì, la fase dei play-off, con la finale fissata per l'ultimo giorno delle Olimpiadi, domenica 22 febbraio.