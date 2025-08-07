Candidati al Pallone d'Oro 2025: orari per ogni annuncio giovedì 7 agosto

HQ

Oggi è il giorno: i candidati al Pallone d'Oro saranno annunciati giovedì 7 agosto 2025. La cerimonia si svolgerà il 22 settembre 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi, e sarà allora che sapremo chi succederà a Rodri Hernández come miglior calciatore del calcio maschile e se Aitana Bonmatí riuscirà a vincere il suo terzo trofeo consecutivo.

Ricorda che l'intervallo di tempo utilizzato dagli elettori è la stagione compresa tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025, che corrisponde al calendario europeo. Ciò significa che include anche la Coppa del Mondo per club maschile e gli Europei femminili e la Copa América femminile del mese scorso.

Per il premio maschile, non sembra esserci un chiaro favorito: con Rodri fuori discussione a causa del suo infortunio di una stagione, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha, Vitinha, Mohamed Salah, sembrano tutti candidati solidi con meriti sufficienti. Anche Cole Palmer, contando il suo recente successo nella Coppa del Mondo per club contro l'onnipotente PSG, potrebbe essere tra i favoriti...

Per il premio femminile, Aitana Bonmatí potrebbe ripetersi, ma le sue sconfitte con il Barcellona ai Campioni e la Spagna a Uefa Euro potrebbero aprire le porte ad alcuni talenti inglesi dell'Arsenal come Chloe Kelly o Alessia Russo, anche se è Mariona Caldentey che di solito si colloca più in alto nei sondaggi quest'anno...

Tempo di nomination al Pallone d'Oro

Le nomination saranno annunciate nel corso di giovedì, a partire dalle 11:30 BST e dalle 12:30 CEST. Tuttavia, non aspettatevi di conoscere tutti i candidati tutti in una volta: la tensione continuerà per tutta la giornata, poiché le nuove categorie saranno annunciate ogni quindici minuti.



Ore 12.30: Trofeo Kopa femminile (miglior giovane under 21) - 5 nominate



Ore 12.45: Trofeo Kopa maschile (miglior giovane under 21) - 10 nominati



13:00 CEST: Trofeo Yashin femminile (miglior portiere) - 5 nominate



13:15 CEST: Trofeo Yashin maschile (miglior portiere) - 10 candidati



13:30 CEST: Trofeo Cruyff femminile (miglior allenatore) - 5 nominate



13:45 CEST: Trofeo Cruyff maschile (miglior allenatore) - 5 candidati



14:00 CEST: Club femminile dell'anno - 5 candidate



14:15 CEST: Club maschile dell'anno - 5 candidati



15:00 CEST: Pallone d'Oro femminile - 30 nominate (ne annunciano 5 ogni 15 minuti)



15:15 CEST: Pallone d'Oro maschile - 30 nominati (annunciando 5 ogni 15 minuti)



Orari nell'ora legale dell'Europa centrale, un'ora in meno nel Regno Unito.

Tenete presente che, per il premio più importante, il Pallone d'Oro maschile e femminile, verranno annunciati cinque candidati ogni 15 minuti, il che significa che non avremo il quadro completo di tutti i candidati fino alle 18:15 CEST.